"Cristina no soporta escuchar lo que no le gusta", dijo Amadeo sobre la ausencia de la expresidenta en la apertura legislativa

Politica

01-03-2018 El diputado de Cambiemos criticó a la exmandataria por no estar en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso y no escuchar el discurso de Macri

Ladeen la apertura deno pasará inadvertida. La senadora nacional por Unidada Ciudadana no escuchará el discurso de Mauricio Macri desde una banca y se quedará en la provincia de Santa Cruz. La decisión de la expresidenta generó críticas en las filas de Cambiemos.", afirmó el diputado nacional Eduardo Amadeo, una de las espadas del oficialismo en el Congreso , en diálogo con Radio La Red. Para el legislador, la exjefa del Estado "no soporta escuchar lo que no le gusta". "La buena democracia es aquella en la que todos nos escuchamos por más que no estemos de acuerdo", resaltó.