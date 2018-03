Macri abrió el año legislativo: ratificó el rumbo económico, repasó logros de gestión y habló del aborto

Politica

El presidente Mauricio Macri inauguró este jueves el 136º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En un discurso que se extendió por 40 minutos, ratificó el rumbo económico de su Gobierno, insistió con que el camino es el gradualismo, repasó logros de su gestión y habló sobre el aborto, la seguridad y la educación.

Macri ingresó al Congreso de la Nación a las 10.55. Apenas cinco minutos más tarde, tomó la palabra e inició su tercera ponencia frente a todos los legisladores nacionales.

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Las siente cada argentino que antes no tenía agua potable ni cloacas y hoy las tiene; las siente cada pareja enamorada que hace tiempo quería tener su propia casa y en estos dos años logró hacerlo; las siente cada persona que ya no se embarra cuando llueve porque su calle ahora está asfaltada. Lo siente cada emprendedor que por fin pudo crear esa pyme que proyectaba", aseguró al comenzar su discurso.

"Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste, y a ellos les digo que acá vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Y los otros nos piden que nada cambie, y yo les digo: si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social", sostuvo en una clara referencia a Venezuela. "Por eso elegimos el camino del gradualismo", afirmó.

El rumbo económico

"Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable", sostuvo luego. "Tenemos que evitar los anuncios apocalípticos", continuó.

"Queremos un Estado al servicio de la gente", remarcó. "Un Estado moderno y facilitador, que dé las herramientas a los argentinos para mejorar sus vidas y obligue a los funcionarios a rendir cuentas. Estamos avanzando". "Pero, un Estado al servicio de la gente es también un Estado transparente", aseguró para referirse a la política de transparencia que impulsa su gobierno.

Y añadió: "Un Estado al servicio de la gente, además, es un Estado que ordena sus cuentas. No podemos gastar más de lo que tenemos".

"Otras de las prioridades es que todos los argentinos puedan acceder al crédito y puedan ahorrar. El 2017 fue el año casi en dos décadas con más créditos", sostuvo. Dijo que hubo "un boom de créditos hipotecarios".

Y se tomó ese dato para subrayar que "la inflación está bajando". Afirmó lo propio sobre la desocupación. "Pero 1 de cada 3 trabajadores está en la informalidad", comentó. Por eso, adelantó que presentará una iniciativa de "reinserción laboral" para revertir esa situación.

Una frase que marca el camino que desea encarar el Gobierno, el presidente afirmó: "Lo peor ya pasó". Y prometió años de crecimiento.

También sostuvo que presentará otro proyecto de ley para extender el período de "licencia" por paternidad.

Turismo, conectividad y oportunidad

"Se viene una revolución en el país con el turismo. Tuvimos más de 50 millones de viajes en el país y recibimos más de 6 millones de turistas de todo el mundo", reveló.

"Este año tendremos el G20 y la olimpíada de la juventud", agregó. "Transformemos nuestra amabilidad en oportunidades concretas", pidió.

"Queremos que todos los argentinos estemos conectados", remarcó luego. "En estos dos años aceleramos el crecimiento de la red de fibra óptica", enumeró entre los logros de su gestión.

"El espacio público es el más democrático que tenemos. Por primera vez en años estamos ampliando la superficie de los parques nacionales", destacó.

¿Qué dijo de la seguridad?

En lo que hace a la seguridad, Macri sostuvo que considera que se debe poner "en el centro a las víctimas del delito". Pidió que haya "penas proporcionales a los delitos cometidos". "Creemos en los sistemas republicanos, que cuiden a los argentinos para que vivan más seguros. Queremos sentirnos más cuidados, por eso debemos pensar en los que nos cuidan", aseguró en un fuerte respaldo a las fuerzas de seguridad. El polémico caso Chocobar fue un antecedente.

"Yo sufrí en carne propia a la mala policía. Sé lo que se siente cuando uno pasa por algo así. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son de las demandas más importantes de los argentinos", señaló. En ese sentido el jefe de Estado habló de recuperar los bienes del narcotráfico mediante uan ley de extinción de dominio.

Luego afirmó: "Necesitamos algunas reformas como la del Código Penal, que es un código viejo, emparchado mil veces. Desde el año pasado hay una comisión de expertos que está trabajando".

"Otra improtante reforma es la del Código Procesal Penal", mencionó, y dijo que es necesario "pasar del modelo actual donde los jueces investigan y deciden a uno más rápido en el que los fiscales tengan mas protagonismo".

"Les pido a los legisladores que le den la importanncia que merecen a estos temas para cuidar a todos los argentinos", solicitó.

Seguridad vial

"La vida es lo más importante que tenemos. Nos estamos matando en accidentes en las rutas. 5 mil argentinos murieron el año pasado. Hay que bajar esa cifra, que es la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años", remarcó.

"Desde el Estado trabajamos para que haya rutas más seguras. Con ayuda de las provincias creamos un sistema digital para acceder a la información y poder ver qué sucede en las rutas, para buscar soluciones", indicó. Y sumó: "La irresponsabilidad al volante casi nunca se pena por eso queremos impulsar un proyecto de código penal que introduzca penas fuertes a los conductores que pongan en riesgo la vida de los demás, manejando a una velocidad no permitida o borrachos", dijo el Presidente.

La política educativa

Otro tema que abordó el primer mandatario fue la cuestión educativa. "Con la evaluación 'Aprender' pudimos ver qué escuelas tienen más dificultades. Gracias a esta información nos focalizamos en ayudar a las escuelas que más problemas tenían. La calidad en la educación es un compromiso que debemos asumir juntos, familias y docentes incluidos. No podemos dejar a los docentes solos en esto", expresó.

En este punto sostuvo que "para poder involucrarnos tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela. Hoy está prohibido que se publiquen los resultados por escuela. Este año avancemos para cambiar esta norma", pidió a los legisladores.

"No le tengamos miedo a la verdad. Hay que temer que los chicos no terminen el colegio. No podemos acordarnos de esto solo en el momento de las paritarias", se quejó, en un claro mensaje a los sindicatos docentes.

"Cada año más de 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas. Muchas abandonan la escuela. Esto afecta su posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. Una vez más el punto de partida es la educación. La educación sexual empodera a los jóvenes. Estamos trabajando en una iniciativa integral para que en las escuelas y centros de salud haya profesionales que asesoren a los chicos en salud sexual, reproductiva y métodos anticonceptivos", destacó.

El debate sobre el aborto

Luego fue el turno del debate sobre la leglaizacón del aborto. "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que nos debemos: el aborto. Estoy a favor de la vida pero tambien estoy a favor de los debates maduros y responsables. Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en ceunta todas las posturas", afirmó.

Enero récord

Sobre el final de su discurso, que se extendió 40 minutos, volvió a la cuestión económica. "Estamos creciendo. La inversión aumenta. El año pasado creció un 11%. Esa inversión nos garantiza que vamos a seguir creciendo porque agrandamos nuestra capacidad para producir".

Y subrayó: "Este enero fue récord en venta de cemento, autos, motos, asfalto, turismo, vuelos de pasajeros". Para luego celebrar, en el marco de la discusión paritaria actual, que "los salarios le ganaron a la inflación". Después dijo que la Construcción es uno de "los sectores que más está creciendo".

"Estamos en la dirección correcta. Esto no solo sucede en lo económico. Los argentinos estamos madurando. Nos dimos cuenta que no sirve culpar a otro por lo que nos pasa", sentenció el jefe de Estado. Y mencionó la necesidad de que todos los sectores puedan "dialogar en una mesa sin patoterismos ni extorisones".

Cerró su discrurso 11.40.

El inicio de la Asamblea

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dejó abierta a las 10.30 la Asamblea Legislativa, con la que el presidente Macri inaugura el nuevo año legislativo.

Agenda

Tras encabezar el acto de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, Macri continúa su agenda de actividades en la Casa Rosada, donde recibirá al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

A las 12.30 el jefe de Estado participará de una reunión de coordinación de Gobierno, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros integrantes del Gabinete.

A las 15, el presidente encabezará junto a Dujovne una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Hacienda. Seguidamente a partir de las 17.45, Macri recibirá en su despacho a Christine Tompkins, la conservacionista y empresaria estadounidense que donó más de 20 mil hectáreas para crear el Parque Nacional Esteros del Iberá.