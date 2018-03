Desde hoy y hasta el sábado los afiliados al IOMA se quedarán sin cobertura médica

Actualidad

01-03-2018 Tendrán que pagar las consultas en forma particular. La obra social dice que se está usando un nuevo sistema de pagos más “equitativo”

“Eficiencia y transparencia”





Los médicos dejarán de atender a los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) desde este jueves hasta el sábado inclusive. La medida de fuerza, impulsada a partir de losde los profesionales, alcanzará a los consultorios particulares y a las clínicas. Ese sector de la salud atenderá a los pacientes como particulares, es decir,. En tanto, fuentes de la Gobernación remarcaron que “los pagos de IOMA para sus prestadores continúan saliendo y no han sido interrumpidos”. “Dada la falta de respuesta por parte del IOMA frente a los, a partir de mañana -por este jueves- y hasta el sábado inclusive,”, confirmaron los médicos nucleados en la Concentración de Entidades Médicas Independientes Bonaerense (CEMIBO) al diario El Día. Según se aclaró, esos pacientes deberán abonar los honorarios profesionales que se cobran de manera particular tanto en consultas como en prácticas quirúrgicas. Así lo señalaron desde la CEMIBO, que reúne a la Agremiación Médica Platense y a los círculos médicos de Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce y Trenque Lauquen. De este modo,con la cobertura de su obra social durante los próximos tres días.La entidad comunicó también que, “frente a la delicada situación económica y administrativa que viene tolerando el conjunto de los médicos a través de los años, se torna insostenible el retraso en los pagos, hecho quereferidas, a la espera de que el IOMA cumpla con las obligaciones convenidas oportunamente”. Una modificación en la manera de implementar los pagos a sus prestadores, que incluye el ajuste de un nuevo programa operativo, ha producido las demoras del IOMA para. En algunos de los casos, la obra social debe noviembre y diciembre, y ya con el fin de febrero, comienza a transitar una morosidad que corresponde a los servicios de enero.Fuentes de la Gobernación le dijeron al diario El Día que “parade su administración, la obra social bonaerense está utilizando un nuevo sistema de pagos”. En ese escenario, se señaló, “la transición entre el sistema anterior y el nuevo -con las particularidades técnicas que todo pasaje de esta naturaleza supone- los pagos de IOMA para sus prestadores continúan saliendo y no han sido interrumpidos”. Respecto a los pagos pendientes exigidos por algunos prestadores bajo convenio, “tanto la semana pasada como la actual el IOMA ha emitido y, prestadores y profesionales.”