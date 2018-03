"Efecto Paseo del Bajo": restaurantes de Puerto Madero en crisis negocian rebajas de hasta 20% en alquileres

Economía

02-03-2018 Los empresarios gastronómicos afirman que, como consecuencia de las molestias ocasionadas por los trabajos que se realizan en la zona, se desplomó la afluencia de clientes, con caídas que rondan un 40%. Ante el riesgo de cierre, piden pagar menos por esos espacios

Del otro lado del canal

Elserá, sin dudas, una de esas obras públicas que marcarán un antes y un después en la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires., además de crear varios espacios verdes.Pero, "en el mientras tanto", para algunosEl proyecto recién. Y, para muchos, esto significa una suerte de "partida de defunción".Es que, hasta ese entonces,, tal como ocurre desde que comenzaron las obras.Quienes primero han puesto el grito en el cielo fueron losy las. Sobre todo, los ubicados sobre la, por donde pasa el Paseo del Bajo. No es para menos, ya que"Están en juego nuestras inversiones", sostuvieron desde la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC).Además, señalaron quey que muchos no saben si podrán subsistir. Tal es así que quienes cuentan con menos espaldas financieras han comenzado a evaluar la posibilidad de bajar sus persianas.Las quejas se multiplican y éstas ya tuvieron su primer efecto, toda una rareza para el esquema habitual de los locales de Puerto Madero.Losse sentaron a la mesa con los propietarios de los locales y lesen sus pretensiones.Según reconocieron avarios de los que rentan sobre la Alicia Moreau de Justo, si están en tiempos de renovación de contratos, están exigiendo una"No hay muchas salidas. Se ponen en juego demasiadas cosas y laes una de ellas. De la mano a ellos van muchos, por lo que la situación se agrava todavía más", sostuvo uno de los empresarios consultados.Sólo si se contabilizan a lossituados sobre Alicia Moreau de Justo, la cifra escala a unos. Y, para todo Puerto Madero, ese número asciende aAsí como hay quienes deben renovar contratos, están los que aún no están en época pero que padecen los mismos problemas: ellos también, a raíz del fuerte caída en la cantidad de clientes, que evitan acceder a la zona."Al no estar abierta una instancia de negociación, como ocurre en el caso de las renovaciones, para ellos la instancia de diálogo es más compleja. De todos modos, les están haciendo saber a los dueños quecomo mínimo un 15%", precisó la fuente.El actual escenario es totalmente nuevo para ambas partes.Por el lado de los, invirtieron cifras siderales en el armado y decoración, tienen un "valor llave",ni quedar marginados.En la otra vereda, los-conocedores del alto valor de su inmueble- se muestranClaro que una postura muy rígida alimenta la tensión: "Para nosotros, lo que está ocurriendo, los efectos son los mismos", sostuvo uno de los empresarios consultados.A la hora de ponerle cifras al asunto, desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes precisaron quedesde que comenzaron losSemejante descenso mantiene encendidas las luces de alerta. Según la entidad, los locales gastronómicos más exitosos de Puerto Madero tenían un nivel de rentabilidad cercano al 3%, cifra que ahora se ve impactada por la caída en la demanda.Como ocurrió con el resto de los inmuebles, losen esta zona crecieron y los preciosHoy día, la renta de un local gastronómico en la zona no baja de, siempre que la superficie no sea muy generosa. Para los de mayores dimensiones, puede trepar aEl panorama se ha ido enmarañando en este último tiempo. Ya sobre fines de noviembre, loshabían advertido respecto de lasque generaban las obras.En ese entonces, el bajón de actividad era de un 16%, muy lejos del 40% actual.Si el panorama es complejo para los inquilinos, también lo es para los: saben que si el que explota comercialmente el espacio decide abandonar el lugar le, en las actuales condiciones,Desde la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés también buscan algún tipo deSolicitan medidas que descompriman la situación "como lao ladurante el tiempo que duren las obras".La compleja situación no sólo ocurre en el área de Alicia Moreau de Justo, sin dudas la más poblada y popular por el polo gastronómico.En la región conocida como, "del otro lado" de los diques, eltambién se hace sentir."Hoyporque se transformó en una zona muy difícil para transitar", resumió Federico, de la sucursal Puerto Madero de Tizado Propiedades."El primer gran golpe lo sintieron quienes se ubican sobre Alicia Moreau de Justo, pero ahora se ha comenzado a resentir también este lado, porque la gente directamente no atraviesa el centro para llegar aquí", completó."Nadie tiene dudas de que, en dos años,en todo Puerto Madero y que la. Pero, en el mientras tanto, habrá que ver quiénes están en condiciones de subsistir hasta ese momento", afirmó Andreotti.Lasya fuerondías atrás, en una reunión que los empresarios gastronómicos agendaron para exponer su problemática.Argumentaron quey exigieron que les sean habilitados algunos beneficios impositivos, de modo de paliar la crisis.Si bien por el momento no hubo ninguna propuesta en firme por parte del Gobierno porteño, los gastronómicosDe no ser así, "varios", dijo una de las fuentes consultadas.Tras el encuentro, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño indicaron que se está trabajando sobre el problema.Entre los padecimientos más graves, los propietarios señalaron lapara los clientes y elque deja a Puerto Madero.Sienten que con las obras del Paseo del Bajo,del resto de la ciudad, lo que deja su sello en la facturación.En estos días, por ejemplo, esa Puerto Madero por el eje Belgrano-Azucena Villaflor.Al respecto, la AHRCC sostuvo en un comunicado que "los accesos al sector norte de los restaurantes se redujeron de 14 alternativas a solo una, un carril por Macacha Güemes".Debido a los, se alteró el sentido de cuatro avenidas de la zona: Madero y Huergo ahora son mano única hacia el sur, y Moreau de Justo y Antártida Argentina, hacia el norte.Las principales congestiones en el tránsito se registran en los tramos que van del ejehacia el norte.- Por, entre Macacha Güemes y Victoria Ocampo, los vehículos circulan por un solo carril.- Por, desde Córdoba hasta Perón, la circulación se limita a tres carriles.Además cambiaron sus recorridos 14 líneas de colectivos.Un panorama que, sin dudas, genera serios inconvenientes para los empresarios gastronómicos.Cuando finalice, el proyecto que unirá lacon la, un emprendimiento que sin dudas mejorará el tránsito y la accesibilidad para muchos ciudadanos, pero que por el momento