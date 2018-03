Macri salió del Congreso, saludó a una plaza vacía y se convirtió en meme

Luego de iniciar las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri saludó a la Plaza de los Dos Congresos, esperando ver a una multitud.

Pero lo cierto fue es que no había gente en las inmediaciones del parlamento. Y la foto de este momento difundida por Presidencia logró viralizarse en las redes, donde los usuarios publicaron sus memes de "Macri saludando a nadie".

Nadie se privó de burlarse del presidente: desde funcionarios de la oposición, militantes y exfuncionarios kirchneristas, hasta público en general que solo quiso divertirse. Pero también seguidores y miembros del oficialismo a favor del Presidente.

Esta foto me encanta. No arrean gente para el aplauso. No hacen que la gente pierda tiempo. No gastan plata nuestra para aplaudirlos. No nos engañan con falsos apoyos. No quieren "ganar" la calle. Esta foto es genial. pic.twitter.com/jU8mOthElj