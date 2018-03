¿Cómo es Vero, la red social del momento que no posee publicidad?

Si bien Vero lleva tres años transitando por Internet y en la actualidad ya llega al millón de usuarios, la plataforma salta a la fama recién ahora con mucha fuerza intentando ganar los espacios que van dejando Facebook, Snapchat, Twitter o Instagram, tras el agotamiento de sus usuarios molestos por la cantidad de publicidad que tienen estas aplicaciones.

Vero se diferencia del resto de las otras plataformas sociales en que no tiene ni tendrá ningún tipo de publicidad.

Este es un punto por el que Vero espera destronar a Instagram y sacarle usuarios. La nueva plataforma cuenta con un muro cronológico, permite que las personas compartan su contenido con quien quieran y no cede información a los anunciantes.

Vero ya está disponible para Android y iPhone, aunque se encuentra en fase beta. El equipo de desarrolladores detrás de ella no contaba con la cantidad de gente que formaría parte de la plataforma en una etapa tan temprana: Estamos experimentando una interrupción debido a una gran carga de visitas, dice un último comunicado de Vero y puntualizan: Una vez más, disculpas por los problemas que estamos teniendo. Estamos trabajando para restaurar las cosas. Realmente agradecemos la paciencia.

Este nuevo modelo de aplicación, al no contar con publicidad, tendrá que sostenerse económicamente de algún modo y los miembros de Vero Labs Inc. han sido muy transparentes al decir que una vez que esté lista la aplicación se deberá contratar una suscripción para utilizarla (y darle mantenimiento).

Eso sí, Vero ofrece una suscripción gratuita al primer millón de usuarios que se registre, pero debido a la creciente demanda que superó esta cifra, la plataforma extendió el plazo de suscripción gratuita hasta nuevo aviso.

