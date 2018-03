Se agrava el conflicto docente: Ctera llamó a un paro nacional de 48 horas y este lunes no comenzarán las clases

Economía

02-03-2018 Sonia Alesso, secretaria general del gremio nacional de los maestros, sostuvo que "podemos tener serios problemas con el salario docente". Previamente, SUTEBA, el gremio de Baradel, y FEB, dos de los que más afiliados tienen en la Provincia, llamaron a la huelga

Se agravó el conflicto docente. Lo que empezó este viernes como un problema en la provincia de Buenos Aires derivó en un problema nacional. La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional de 48 horas para los días lunes 5 de marzo y martes 6. A esto se sumará una movilización de protesta. Así las cosas, no comenzarán las clases con normalidad a lo largo y ancho del país.

El anuncio lo realizó la titular de Ctera, Sonia Alesso, a las 16, en conferencia de prensa, acompañada por Roberto Baradel, de Suteba.



Los docentes exigen la apertura de la paritaria nacional docente y sostienen el rechazo al techo del 15% que busca imponer el Gobierno.



"A nivel nacional responsabilizamos al Gobierno, al ministro de Educación, de derogar con un decreto una ley del Congreso de la Nación, que establece la paritaria nacional docente", lanzó la titular de Ctera.

La escalada

Previo al anuncio de Alesso, los dos gremios docentes de Buenos Aires con mayor cantidad de afiliados, SUTEBA -que integra Ctera- y FEB, pararán 48 horas, el lunes y martes. El sindicato UDOCBA ya había anunciado lo propio por lo que no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, fue el encargado de salir al cruce de los gremios: "Esto no es propio de un país normal", aseguró en una conferencia de prensa. Y dijo que ofrecían un 5% de pago a cuenta del acuerdo que se logre a futuro como instrumento para evitar el cese de actividades.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, adelantó que se les descontará el día a quienes se ausenten.

El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), cuyo referente es Roberto Baradel, y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvieron llamar al paro luego de tres reuniones con ministros del gobierno bonaerense y no alcanzar un acuerdo en lo referente al reajuste salarial para el 2018.

La administración que conduce María Eugenia Vidal ofereció un aumento del 15%, un plus de $6.000 por presentismo y una "revisión" del acuerdo en octubre próximo, en función de la inflación acumulada hasta ese mes. Pero se negó a aplicar una cláusula gatillo, algo que reclaman desde los sindcatos.

El secretario de SUTEBA, Alfredo Cáceres, confirmó la medidad de fuerza que será acompañada por una movilización al Palacio Pizzurno.

Luego, FEB, otro gremio de mucho peso en la Provincia, anunció lo propio.

Mirta Petroccini, titular de esta organización, sostuvo que "se rechazaron tres propuestas iguales" del Gobierno.

"Ayer teníamos la esperanza de que nos llamaran y mejoraran la propuesta. Pero lamentablemente, no tuvimos respuestas. Recién tuve un llamado de último momento de un alto funcionario para intentar desactivar el paro. Me acercó una propuesta nueva pero de forma informal. Lamentamos que no haya habido una convocatoria en el día de ayer", dijo Petroccini.

"Se nos cierran los espacios de diálogo. Ahora ya es un monólogo", añadió la gremialista. "Hay una postura en la mesa de negociaciones que ratifica el 15% y la no inclusión de la cláusula gatillo", agregó. Y pidió que la gobernadora María Eugenia Vidal sea interlocutora de los sindicatos.

"Nosotros convocamos desde nuestra organización nacional al paro lunes y martes", explicó.

Por su parte, los dos restantes, AMET y UDA, se oponen a la medida, mientras que SADOP (privados) lo resolverá con el correr de las horas.

"La decisión se fundamenta en la ausencia de una propuesta acorde con las necesidades que atraviesan los docentes, cuyo salario inicial se mantiene bajo la línea de pobreza, aún con la propuesta de aumento del 15% en tres tramos no acumulativos que dispone el Gobierno", argumentan desde los gremios.

De ese modo, se reitera su reclamo respecto de "la urgente recomposición salarial, el blanqueo de sumas en negro y la aplicación de cláusula gatillo para garantizar el ajuste automático del salario al ritmo de la inflación".

La posición del Gobierno

"Como gesto de la buena volutand e interés del Gobierno por resguardar el ingreso de los docentes les ofrecimos un adelanto del 5% a cuenta de un acuerdo posterior. La inflación del bimestre va a ser menor a esa cifra", sostuvo Lacunza en conferencia de prensa pasada las 15.

"Lamentablemente, esa propuesta fue rechazada. Uno de los argumentos, un poco trivial, es que fue tardía. Nunca es tarde para empezar a las clases. Invitamos a rever la decisión de medidas de fuerza para el lunes. Podemos trabajar sábado y domingo. Sin prejuicio de un acuerdo posterior", añadió el titular de la cartera económica.

Por su parte, Gabriel Sanchez Zinny, ministro de Asuntos Públicos, quien compartió la rueda de prensa con Lacunza y su par de Trabajo, Marcelo Villegas, señaló: "Hoy estamos discutiendo sobre la paritaria salarial. Y vamos a seguir dialogando. Hoy hicimos una nuva propuesta para que los gremios tomen la decisión de no ir al paro".

Villegas, a su turno, dijo que "las medidas de fuerza no son del todo claras. No fueron notificadas al ministerio a mi cargo. En segundo lugar, según entendemos, estas medidas están relacionadas a organizaciones de otro nivel, como Ctera. Seguiremos trabajando y dialogando".

Y advirtió: "Si hay paro y no hay contraprestación, hay descuento". A lo que sumó que "desde el lunes vamos a trabajar para garantizar que las escuelas estén abiertas y los comedores funcionando". "Esperamos que haya una reflexión sobre las medidas tomadas", concluyó.

Este jueves hubo una escalada entre las partes cuando el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, acusó a la gobernadora Vidal, de "estigmatizar, demonizar y atacar" a los maestros.

"Dijo que nos iba a convocar en noviembre pasado para discutir con tiempo y no lo hizo. En diciembre quiso cerrar 50 escuelas. Es un Gobierno que no sólo no crea nuevas escuelas, sino que las cierra", criticó el sindicalista.

Vidal había fustigado a los docentes al disertar en la Asamblea Legislativa: los acusó de poner de "rehenes a los alumnos" con las amenazas de paro y denunció el problema del "ausentismo" y de las "licencias truchas".