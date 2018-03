Espert: "No hay que tener miedo de un dólar de entre $22 y $23 a fin de año"

Economía

02-03-2018 "La divisa va a estar cerquita de lo que suban los precios este año", aseguró el economista y criticó el discurso de Macri en la apertura legislativa, donde dijo que "lo peor ya pasó". Señaló que "la inflación va a seguir siendo alta y la gente va a seguir sintiendo que la cosa está dura"

El economista Jose Luisconsideró que laque muestra el, pero consideró que "no hay que tener miedo" que la cotización del billete. Si los precios suben 20% no hay que tener miedo de un dólar de entre $22 y $23 a fin de año", analizó. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, advirtió quehaciendo inversiones Al ser consultado sobre elde apertura de sesiones en el que el presidente Mauricioaseguró queEspert lo cuestionó y recordó que el mandatario hizo la misma afirmación en las tres participaciones que realizó ante el Congreso , no es novedad.y eso ale va a pegar no va a sentir que lo peor ya pasó,, reconoció. "La economía va a seguir creciendo a niveles del año pasado", evalúo.con un sector muy golpeado que va a ser el campo que sufre la peor sequía en medio siglo", apuntó.