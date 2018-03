La Justicia demora la fusión de Pampa con Petrobrás y altera los plazos de venta

Negocios

02-03-2018 Afecta a 6.250 accionistas locales y del exterior. La petrolera del grupo Mindlín informó de la situación a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La decisión judicial podría dilatar la transacción de la red de estaciones a Puma Energy

Pampa Energía alertó que la Justicia mantiene demorada la inscripción de la fusión por absorsión de Petrobras Argentina, "que afecta a 6.250 accionistas locales y del exterior", aunque aseguró que continuará "impulsando las medidas necesarias" para concretarla.

Así, lo informó la petrolera a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en sendos comunicados.

“La causa judicial que investiga la venta de las acciones de Petrobras Argentina, de titularidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la Oferta Pública de Acciones (OPA), no tiene vinculación alguna con la fusión ni tuvo influencia", aseguró Pampa en un comunicado.

La empresa detalló que informó a la CNV y a la Bolsa, que "la demora en la inscripción de la fusión afecta directamente a 6.250 accionistas locales y del exterior de Petrobras Argentina, a la espera del canje accionario a producirse una vez inscripta” la operatoria.

En consecuencia, la petrolera indicó al mercado que continuará “impulsando las medidas necesarias a efectos de obtener la inscripción de la fusión”.

El 27 de julio de 2016 Pampa había adquirido indirectamente el 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras Argentina y, como consecuencia de la compra, debió lanzar una oferta de compra en efectivo para sus acciones.

En forma simultánea a la OPA, Pampa lanzó una oferta de canje voluntario de acciones de Petrobras Argentina por acciones de Pampa.

El 13 de enero de 2017 la CNV dispuso dar curso a las resoluciones para efectuar oferta pública de las acciones de Pampa a emitirse por la fusión, paso necesario para que pueda continuar con el trámite.

En tanto, las asambleas de las sociedades aprobaron la fusión el 16 de febrero de 2017, por el dictamen favorable del 99,99% del capital social y votos de Pampa y el 92,98% de Petrobras Argentina.

Sin embargo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 11 resolvió que la CNV "no deberá adoptar ninguna medida o resolución definitiva sobre el fondo del asunto, en el marco del expediente que allí tramita referido al proceso de reorganización societaria de Pampa Energía, sin previa autorización de este Tribunal".

Al respecto, Pampa aclaró que “la causa se refiere a la participación voluntaria del accionista FGS-ANSES en la OPA y no a la fusión, reorganización que fue posterior, completamente independiente y en la que el organismo estatal no participó dado que no era accionista de Petrobras Argentina en ese momento".

“Aun en el hipotético caso de que el acto cuestionado no hubiera ocurrido y el FGS hubiera conservado sus acciones y votado en contra de la fusión en la asamblea de Petrobras Argentina del 16 de febrero de 2017, la decisión se habría adoptado válidamente, con 81,13% del capital social y los votos de Petrobras", aseguró la compañía.