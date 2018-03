La crisis en el INTI demora el avance de proyectos de energías renovables

Energías Limpias

02-03-2018 Las medidas de fuerza ante los despidos paralizaron la emisión de un certificado que permite a las empresas presentar ante la AFIP para reembolsar el IVA

Elpor los despidos en eltuvo su consecuencia: al actuar como dede proyectos de, la crisis en el organismo está entorpeciendo la construcción de obras adjudicadas en las rondas 1 y 1.5 de RenovAr. El mes pasado, el Gobierno teníade energías renovables con algún grado deen la construcción de las centrales, algo así lade las rondas 1 y 1.5 de "RenovAr". Si bien la mayoría está en una fase inicial, algunosya están en etapas máspor lo que deberían recibir la(IVA), según lo contempla el plan de incentivos de la Ley 27.191 y sus reglamentaciones. Para acceder a este beneficio, debenfondos superiores al% del monto total comprometido para que el INTI leselde "Principio Efectivo de Ejecución", que los habilita a cobrar elante la, según informa EnergiaEstrategica.com.A cambio, el INTI cobraadjudicado, los cuales se destinarán principalmente a la construcción en la provincia de Buenos Aires de un. Pero el cese de actividades en el entede estos certificados. En este sentido, Marcelo Rodríguez, presidente de Latinoamericana de Energía, empresa que ya construyó en un 97% el Parque Solar Las Lomitas (1,7 MW de potencia, adjudicado en 2016) señala quepara avanzar con las obras. "Es un grave perjuicio que tenemos los empresarios que estamos abordando la construcción de los parques", señaló al sitio EnergíaEstratégica. Y agregó que la deuda hasta diciembre era de, que creció hasta. "El problema no es por la AFIP, sino por el INTI que no está trabajando desde enero por los despidos", agregó. Los empresarios del sectory Minería, pero. No obstante, antes del conflicto, las firmas habíanen la homologación de sus plantas.