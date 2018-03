Otra víctima de Amazon: Best Buy cerrará 250 tiendas en EE.UU.

Negocios

02-03-2018 La tradicional tienda de electrónica afirma que sus locales "mobile" no ofrecen un rendimiento adecuado. Concentrará esfuerzos en el online

, la principal cadena minorista de electrónica de consumo en los Estados Unidos, anunció esta semana que, mientras busca formas de mejorar la rentabilidad y encontrarle una nueva vuelta a su negocio en medio de una competencia intensa.Los puntos de venta que cerrará se encuentran eny dejarán de atender a partir del 31 de mayo. Contribuyeron con poco más del 1% a los ingresos totales de la compañía y representan solamente 1% de su superficie total en pies cuadrados.Las tiendas móviles tienen aproximadamente, mientras que un local típico de Best Buy ocupa aproximadamente 3.716 metros cuadrados.El minorista con sede en Minneapolis dijo que continuará vendiendo celulares a través de susy en línea.Best Buy comenzó a abrir estas tiendas hace más de una década, antes de que se lanzara el iPhone de Apple y cuando los márgenes en el negocio eran altos, recordó el presidente ejecutivo de Best Buy, Hubert, a sus empleados en una carta.“Estamos en 2018 y el negocio de la telefonía móvil ha madurado, los márgenes se han comprimido y elen nuestras tiendas móviles independientes”, dijo Joly.La compañía se negó a revelarpor la decisión.La carta decía que Best Buy ayudará a los empleados a buscar otros trabajos dentro de la compañía durante más de tres meses.a quienes se retiren después del 31 de mayo y los ayudará con una búsqueda de empleo externa.Hace aproximadamente seis años, Best Buy luchó con unay unadebido a que los consumidores paseaban por las tiendas físicas pero después realizaban compras en línea, una práctica llamada “”.Desde entonces, la compañía ha tratado de revertir la situación, mejorando el servicio al cliente yhaciendo coincidir los precios bajos del minorista en línea.Joly dijo en la carta quey hacer la transición a lasde la compañía y al, añadiendo que el 85% de los locales "mobile" de Best Buy están dentro de los tres kilómetros de una de sus grandes tiendas.