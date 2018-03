La meta del 15% es lo de menos: ya arrancó el plan Macri para llegar al 2019 con tres años de crecimiento y déficit en baja

Economía

05-03-2018 El equipo económico sabe que los precios crecerán por encima de esa referencia. Pero no es lo que más les preocupa. El foco está puesto en que el país crezca este año más que en 2017 para que el Presidente pueda llegar a las urnas con tres años consecutivos de repunte del PBI.

Losjuran que la tienen muy presente en la mesa de decisiones pero. En rigor de verdad,se ha convertido más en un fetiche que en una posibilidad cierta.En público, los hombres de Macri que manejan la economía aseguran que. En privado, admiten que si el índice este año, hay que brindar conA esta altura, la cifra fijada por el Gobierno es una referencia que yace en el subsuelo en cuanto a. En un piso superior figura el poder(3,5% del PBI) y con la exigenteEn otras palabras, para el Ejecutivomás que en 2017 y que, de esta manera, pueda ingresar al período electoral mostrando la "chapa" de haber logradoeconómica.El horizonte que observan los funcionarios coincide con las expectativas de lasde la City porteña, que, de acuerdo con el último sondeo del BCRA.La segunda prioridad, enlazada con el crecimiento, refiere al cumplimiento de laestipulada en el Presupuesto (3,2% del PBI).Este también es un. No sólo para Macri, sino además, que son los que deberán seguir financiando el gradualismo, pilar del modelo económico.No es casual que el Presidente, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, haya subrayado la relevancia que le asigna a la cuestión fiscal."En el actual contexto, la Casa Rosada creea los inversores", señala aun funcionario con poder de decisión en el Palacio de Hacienda.Por cierto, la elección deno significa que al Ejecutivo se desinterese del proceso inflacionario."Si hubiésemos corregido la meta al 20%, la expectativa del mercado se hubiera corrido al 25%. Y eso es insostenible. Necesitamos quelaque la de 2017", añade la fuente.Claro que el cambio tiene sus riesgos y la hoja de ruta puede ser retocada en el camino, si la dinámica obliga a hacerlo.Algo de esto ocurrió en las últimas semanas: la modificación del, que incluye unaen los, obligó al Gobierno a dejar en suspenso el pretendido proceso de baja de tasas internas.Un estrecho colaborador de Nicolásse sinceró con iProfesional: "El Banco Central va a tener nuevas oportunidades de bajar la tasa recién en mayo. Hasta ese entonces,y no podemos correr riesgos con el dólar".El borrador en el que trabajan los "Dujovne's Boys" incluyeen lasde luz, gas y agua hasta el quinto mes del año. Y todavía está bajo análisis otra ronda de, más allá de los ya anunciados, que llegan hasta mediados de año. "Si suceden, recién sería hacia fines de 2018", expresa el funcionario.Dujovne trabaja con la clara hipótesis quecon la premisa de una fuerte. En virtud de ello, le prometió que llegará a las "urnas 2019" pudiendo mostrar que el índice interanual estará enPuesto en números, implicaría unaen torno al, bien por debajo de los índices actuales pero no muy lejos de lo que el propio Gobierno viene vaticinando y que, en algún momento de 2017, pareció que iba a cumplirse.Para el equipo económico, también para la Casa Rosada, con el dólar a $20,50 "". El debate, ahora, está enfocado en si el tipo de cambioLas fuentes consultadas no dudan en que así debería ser, pero tampoco ocultan sual “pass through”, elEl hecho de que los funcionarios se pongan en guardia frente al alza del tipo de cambio se da tras corroborar que todoa los bienes y servicios más rápido de lo pensado.Esto es algo que advirtió el Banco Central al dejar sin cambios la tasa de referencia en el 27,25% anual.En este contexto,ganada en los últimos 60 días o dejar que elposiciones."Nosotros queremos que las exportaciones industriales, que crecieron 10% en el último año, sigan ese camino", desliza el funcionario cercano a Dujovne.- "¿Cuál es la meta para el?", pregunta iProfesional.- "ni tampoco es algo que estemos evaluando. Siempre terminaron mal en la Argentina, no sirven", responde.Además, indica que el "si bien el tipo de cambio es flotante, eso no significa que esté librado al azar"."Ya demostramos quemás de la cuenta, ya sea el Banco Central o directamente el Tesoro", añade.Parados en la, en Hacienda quieren que el jefe de Estado pueda presentar(2017-2018-2019) y en el marco de una inflación "que se desploma".Semejante augurio, siempre según fuentes oficiales, se daría en un contexto de emisión monetaria controlada por ely yaextraordinarios."Queremos incorporar esta visión en los convenios colectivos”, cuenta la fuente, dando cuenta de que, en los papeles,(al menos los del sector público) funcionen como "".Forjado por las, en el Ejecutivo aspiran a que elcrezca. Y que si finalmente no llega al 3,5% presupuestado será por culpa de la sequía, que le restaría entre 0,4% y 0,5% a la economía.La Casa Rosada diseñó que el plan dede los servicios públicos llegaríainclusive.Así y todo, a fines del año pasado. Se mostró más tolerante con la suba de los precios, en la búsqueda de unade interés que sirviera paraeconómica.Sin embargo, hubo un hecho que obligó a los funcionarios ade esa decisión: el cambio del escenario internacional. En esencia, la aceleración de laTal situación. Tanto, que uno de los funcionarios de más peso en ese elenco habla de un "fin de ciclo en el mundo".En su visión, de ahora en másy más volatilidad financiera como reacción al mayor riesgo inflacionario en los Estados Unidos.En el equipo económico trabajan sobre distintas hipótesis, aunque son conscientes de la(de hecho, acaba de anunciar pesados aranceles a las importaciones de aluminio y acero).Saben, además, que el mandatario es el verdadero impulsor de las medidas que desembocaron en este "fin de ciclo" de tasas bajísimas.El, sugiere un funcionario de diálogo frecuente con Macri, es que hacia fin de año la. (que ahora coquetea con el 3%), trepe al 3,5% anual. Y que"Sabemos que nuestro próximo. Y que hay una masa de inversores que estaba de turistas en Argentina, aprovechando nuestra enorme rentabilidad, que se van a ir", señala la fuente.Acto seguido, aclara: "Pero ese no es el desafío: nosotros debemos poner el foco enque. Por eso tenemos que cuidar la competitividad de la economía".El funcionario pone el dedo en la llaga. Esuele prevalecer en Argentina no sólo en lo estrictamente económico y financiero, sino en laSin ir más lejos, lade principios de año se tradujo en unpor parte de los pequeños ahorristas.El cambio en el escenario global preocupa. Sin embargo, admiten que: a diferencia de años anteriores, ahora el ajuste de la tasa se da en medio de una, tanto de EE.UU. como de Europa.Así y todo, el "" localen las últimas semanas, por encima a lo ocurrido en otros mercados emergentes.Contra esa(quién lo hubiera dicho) también deberá lidiar la