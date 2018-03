Se duplicó la cantidad de Pymes que usan la nube informática en la Argentina

Tecnología

05-03-2018 El indicador se desprende de un estudio realizado de forma exclusiva por la consultora Kantar para la filial argentina de Microsoft. Más allá del mail y del almacenamiento, el 73% de estas compañías que utiliza la nube lo hace para procesar datos

Se acelera el uso de la nube informática entre las pymes argentinas, que se duplicó año a año: el 48% de las empresas de este segmento encuestadas este año afirmó que usa la “cloud”, contra el 24% que manifestó hacerlo en diciembre de 2016.

Los datos están incluidos en un estudio difundido por este viernes por la filial argentina de Microsoft, denominado “La evolución de la transformación digital en las Pymes argentinas”, realizado por la consultora Kantar MillwardBrown.

El estudio se realizó a través de 240 entrevistas telefónicas efectuadas a las personas responsables de las decisiones dentro de una Pyme en Buenos Aires y sus alrededores y en el resto del país.

El objetivo fue indagar cómo las Pymes de todo el país viven el proceso de innovación con el uso de la nube, cómo la aprovechan para su negocio y conocer más sobre cuál es su posición frente a esta tecnología.

Las Pymes en América latina son ejemplos de crecimiento y emprendimiento. Representan el 90% de las empresas de la región y generan más de la mitad del total de empleos, lo que representa un cuarto del PBI.

En la Argentina, el 98% de las empresas del país son Pymes que generan más de 4 millones de puestos de trabajo.

“Las Pymes son uno de los motores más importantes de nuestra economía, si logran avanzar en su proceso de transformación digital, el país sin dudas crece. La nube rompió la barrera de acceso de las pequeñas empresas a la tecnología. Creemos en el poder que tiene para innovar en los negocios porque gracias a ella, las tecnologías que antes estaban reservadas para las grandes empresas con grandes presupuestos ahora están disponibles para negocios de todos los tamaños”, comentó Diego Bekerman, gerente general de Microsoft Argentina, en una conferencia de prensa en las oficinas porteñas de la compañía, en la que participó iProfesional.

Evolución

El 48% de las Pymes encuestadas usa la nube. Sobre ese porcentaje, el 87% utiliza herramientas de productividad y colaboración para empleados, el 77% como espacio de almacenamiento y 73% la utiliza para procesar datos.

Esto demuestra que hay una evolución en el tipo de uso que las Pymes hacen de la nube: no sólo la utilizan como herramienta de productividad y almacenamiento, sino que han dado un paso adelante al empezar a usarla para procesar datos de negocio.

Este tipo de uso les permite dar una mejor atención a sus clientes, ofrecer servicios personalizados y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. Esta apuesta genera un impacto significativo en el negocio.

En cuanto a las ventajas de la nube, la simplicidad es el principal motivo para quienes la usan o estarían interesados en hacerlo.

La encuesta reveló que entre las Pymes que usan la nube o les interesaría hacerlo, el 89% lo dice porque considera que le resulta más sencillo, 58% manifiesta que le genera mejores resultados de negocio, 19% porque es más segura y 13% porque es más económica.

La proporción de Pymes con mayor disposición a usar la nube, coincide con la que actualmente la usa.

Dentro de las compañías que usan la nube, el porcentaje de satisfacción es alto, ya que el 80% manifestó que continuaría usándola para otros servicios.

El dato demuestra que quienes usan y conocen esta tecnología confían en ella y están dispuestos a ampliar el uso que le dan.

Desafíos

Según los datos de la encuesta, la principal barrera para ir o no a la nube es la seguridad. El 61% de los encuestados explicó que aún no se anima ya que la nube no les da seguridad, el 33% porque prefiere los soportes físicos y solo el 10% admitió que porque no sabe cómo funciona.

Sin embargo, a pesar de manifestar su preocupación sobre el tema, las pymes en general no van más allá del antivirus y la actualización de las contraseñas como métodos de seguridad, el 96% manifestó que utiliza antivirus en PC y laptops, el 91% realiza una actualización regular de contraseñas, el 50% se ocupa de la actualización regular de las aplicaciones y sistema operativos, 22% usa cortafuegos, 21% antivirus en dispositivos móviles, 8% en cursos de capacitación y actualización, 6% en manuales de buenas prácticas, 5% en UPS y 3% en redes privadas virtuales (VPN) en dispositivos.

Sin embargo, el número de posibles usuarios de nube sólo aumenta un 7% cuando se suprimió el factor seguridad cómo una barrera, ante la pregunta: “Si no tuvieras que preocuparte por la seguridad ¿Qué funciones te gustaría utilizar en la nube?”.

El 58% respondió que la usaría para respaldar la información y acceder a ella desde cualquier lugar, el 24% para mejorar la productividad y la colaboración de los empleados.

Solo el 18% considera que la usaría para ofrecer mejores servicios a sus clientes y apenas el 10% para aplicar nuevas tecnologías que les permitan mejorar su negocio.

“En base a los últimos estudios que hicimos desde Microsoft advertimos que la penetración de la nube en las Pymes de Argentina que se duplica, tenemos una visión muy optimista al respecto. Los servicios que usan no son sólo los básicos, como almacenamiento y correo, sino que son servicios más complejos como el de procesamiento de datos, Internet de las cosas, inteligencia artificial, etc”, explicó en la conferencia de prensa Marina Hasson, directora de socios, clientes corporativos y Pymes de Microsoft.

“La transformación digital permite a las Pymes apalancar su negocio con innovación tecnológica, este proceso debe ser accesible y las empresas deben tener claro cuáles son los beneficios que podría aportar. Es la nube la que hace que la tecnología sea accesible y con menos barreras”, afirmó la ejecutiva.

Ejemplos

Durante la conferencia de prensa hubo empresas que brindaron su testimonio de diferentes escenarios de negocio y en contar cómo los ayudó la nube.

Wenance es una “fintech” que desarrolla productos financieros y tecnológicos a medida del consumidor actual, contemplando sus necesidades y exigencias.

Encabezada por un equipo de profesionales con más de 20 años de trayectoria, cuenta con un plantel de más de 300 empleados.

Wenance toma los aportes de la tecnología para ofrecerle al mercado su experiencia en el negocio. Con un crecimiento en su facturación del 15% mensual sostenido desde la creación de la compañía en el año 2014, lleva financiados más de 100.000 créditos a más de 80.000 clientes.

“La nube nos permitió crecer, al día de hoy hemos llevamos otorgados más de 100.000 créditos a más de 80.000 clientes. Hoy es una plataforma que se extiende en todo el segmento de riesgo. La empresa pasó de tener 40 empleados a tener más de 300. Hace cuatro años, dimos nuestros primeros pasos en la nube al usar herramientas de Office 365 y ahora estamos en un ambiente totalmente en nube. Esto nos da elasticidad y nos permitió crecer. Los servicios cognitivos de machine learning nos permiten resolver muchas de las complejidades que tienen que ver con el mundo financiero. Nuestro objetivo es poder resolver todas las necesidades de producto financiero de un cliente”, comentó Hernán Curras, director técnico de la compañía.

SIA Interactive es una empresa que desarrolló la solución Dex Manager sobre Microsoft Azure. Se trata de una herramienta que permite administrar una red de pantallas de manera sencilla e instantánea.

Es un servicio de alta performance y disponibilidad que escala fácilmente. Esta solución es utilizada por empresas de todo tamaño, desde marcas internacionales como Adidas o Arcor hasta comercios locales como la pollería Marco Pollo.

“Hace ocho desarrollamos Dex manager que permite a las empresas implementar su propia red de cartelería digital. En sus comienzos, este producto nació on-premise, hace algunos años empezamos a usarlo en la nube que fue la que nos permitió llegar a mercados internacionales que antes eran impensados. Como usuarios la nube tiene un impacto muy grande en nuestro negocio, gracias a ella hoy podemos usar muchas herramientas a las que antes no teníamos acceso y redoblar nuestra apuesta, enfocados en desarrollar nuestro propio producto”, explicó Adrian Simonovich, socio fundador de SIA Interactive.