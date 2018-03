El Gobierno reducirá el impuesto interno a la cerveza del 14% al 10%

Impuestos

02-03-2018 Lo hará a través de la reglamentación de la reforma tributaria, por lo que el precio de este tipo de bebidas no debería subir en los próximos meses

Los precios de las cervezas más populares de la Argentina, al menos no por el impacto de la reforma tributaria que regirá desde estemes.El Gobierno rebajará, mediante lael impuesto interno que aprobó el Congreso hace algunas semanas. El próximo lunes saldría el decreto que modificaría la alícuota, que descenderá delal(dos puntos porcentuales por encima de lo que estaba antes de la reforma). Más allá de las, cerca de Dujovne ya pensaban en modificar laentre las, luego de que las negociaciones políticas para aprobar lasy previsional terminaron desbalanceando la estructura impositiva del sector, con bajas al vino y al champagne y subas a los licores y a la cerveza No obstante, las versiones artesanales quedaron(sin cambios), lo que benefició sobre todo a muchas Pymes del sector. Ese porcentaje seguirá sin cambios. En tanto, quedaron exentas del impuesto las cervezas que tengan hasta 1,2 grados de alcohol en volumen.Lano ve con buenos ojos este cambio y está preparada insistir en su reclamos. Este viernes representantes de las bodegas tendrán una reunión con Francisco Cabrera, ministro de Producción, para plantearle que no beneficie al sector cervecero.Los productores de vino, que no pagan impuesto interno, creen que laeneraría unade una bebida a la otra, indica Clarín.En tanto, los fabricantes detambién negocian una reducción del impuesto interno, que pasó de 20 a 26% desde el 1 de marzo.