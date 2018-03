Cavallo da su opinión sobre el actual precio del dólar y un consejo al Gobierno

Economía

02-03-2018 El exministro pidió poner más en el foco en la escapada del tipo de cambio que en el aumento de las tarifas, a las que considera que aún están atrasadas

El exministro de Economía Domingoafirmó que "el", pero advirtió que ahora el Banco Centralmás por la "escapada" del billete verde que por elde los servicios públicos que, según su entender "aún están atrasadas". "El aumento del precio delde 17,5 a mediados de diciembre a 20 pesos hasta hace pocos días,, porque durante 2017 la alta tasa de Lebac había provocadoy, por ende, ya se había reflejado en los precios libres", remarcó el exfuncionario. No obstante, Cavallo remarcó que el "atraso se revirtió", pero que el Gobierno debe controlar el alza del dólar "porque". El exministro, además, señaló que esto no significa que el Banco Central "debapara contener el aumento del precio del dólar como lo hizo desde abril de 2017", sino que la entidad dirigida por Federico Sturzenegger debería "estar dispuesto atoda vez que el precio del".En este sentido, Cavallo remarcó que la escalada del billete verde "es mucho más peligrosa, en términos de riesgo inflacionario, que elde los servicios públicos que aún están". "Eliminar el atraso tarifario significa tender a. Por consiguiente, aun cuando en lo inmediato pueda provocar aumentos en la tasa mensual de inflación , hacia adelante permitirá una mejory mayor contención del aumento nominal del gasto público", completó. Para el economista, el Banco Central debeel aumento de laestadounidense en el orden de, ya que así "estará contribuyendo a quey se evite un distanciamiento demasiado grande de la realidad con respecto a esa meta". También repitió su pedido de un "y desarrollo", por lo que aconsejó mantener "aprobado para 2018" para cumplir con los objetivos del equipo económico. "No creo que estos resultados, poco ambiciosos, sean suficientes para crear mucho entusiasmo respecto de la política económica del Gobierno, pero al menos ayudarán a queque ha comenzado a difundirse desde el mes de diciembre pasado", concluyó Cavallo.