Amazon prepara su desembarco: estos son los perfiles profesionales que busca en la Argentina

Negocios

03-03-2018 Podría expandir su presencia en Latinoamérica más allá de México y Brasil. La compañía con sede en Seattle está reclutando para puestos de tiempo completo

La división de servicios de datos de Amazon ya está reclutando personal para varios puestos en Argentina, lo que indica que el minorista en línea podría expandir su presencia en Latinoamérica más allá de México y Brasil.

Según aseguró la agencia de noticias económicas Bloomberg, la compañía con sede en Seattle está reclutando personal, entre otros, en vistas a cubrir puestos de tiempo completo para su negocio de computación en la nube Amazon Web Services.

Las ofertas de trabajo en el sitio web de la compañía de Amazon incluyen un consultor senior en migración, gerentes de cuenta de ventas y capacitador técnico.

"¿Le gustaría formar parte de un equipo centrado en aumentar la adopción de Amazon Web Services desarrollando cuentas en Argentina?", dicen los mensajes.

La compañía también tuiteó una imagen de tango en su cuenta de América Latina AWS, con el título "cuando nos importa algo, ¡bailamos para celebrar! #AWSArgentina," que vincula a una página con las publicaciones y una mención de una oficina local.

Amazon ha estado expandiendo su infraestructura de computación en la nube en todo el mundo a medida que más compañías pagan para tener sus datos y aplicaciones alojados de forma remota.

Para las empresas de tecnología, tener un centro de datos de Amazon cerca ayuda a reducir los costos y mejorar la velocidad de los datos en comparación con tener que depender de sitios fuera del país. AWS es el negocio más rentable de Amazon.

Mauricio Macri se reunió el año pasado en Nueva York con Elaine Feeney, vicepresidenta de Amazon para la expansión de infraestructura global.

Representantes de AWS confirmaron que están contratando para el lanzamiento de una oficina en Argentina.

Agregaron que la companía no tiene comentarios sobre la locación de un nuevo centro de datos de AWS.

Amazon obtiene la mayor parte de su dinero en EE.UU., Alemania, el Reino Unido y Japón.

Su negocio de ventas minoristas ha anunciado un compromiso de u$s5.000 millones para expandirse a la India e ingresó en Australia a principios de este año.



También anunció en octubre pasado su intención de expandir las ventas en Brasil a la electrónica, más allá de los libros.

Preparando el desembarco

Tal como anticipara iProfesional, el nuevo data center que Amazon planea instalar en Sudamérica ya tiene ubicación definida.

Así,la firma está buscando profesionales para hacer frente en la región a uno de sus negocios clave.

El CEO de la empresa, Jeff Bezos, quien acaba de convertirse en el hombre más rico del planeta con una fortuna personal superior a los u$s105.000 millones, habría terminado de deshojar la margarita entre la Argentina y Chile.



En Casa Rosada se muestran entusiasmados con el anuncio que podría llegar en el primer trimestre del año.

Una de las señales ocurrió entre el 20 y el 30 de diciembre, cuando el empresario, su mujer y otros miembros de su familia estuvieron en la Argentina, donde visitaron Buenos Aires y El Calafate.



Probablemente, Bezos aprovechó para interiorizarse sobre el nuevo país donde pondrá un pie con un centro de datos de Amazon Web Services, su servicio de negocio en la nube.

También en diciembre, el gigante global del e-commerce ya obtuvo su Clave Uniforme de Identificación Tributaria (CUIT), que le permitirá operar, facturar y recibir fondos en la Argentina.

Además, en julio, Amazon firmó un acuerdo con el Gobierno para utilizar la "nube" de la empresa para almacenar bases datos públicas, además de firmar acuerdos de capacitación con funcionarios y estudiantes, y el fondeo de emprendimientos basados en su tecnología.

¿Qué perfiles busca Amazon?

Si bien el hermetismo del gigante del e-commerce es una de sus marcas registradas, la estrategia de Amazon "habla" en otro sitio web: Linkedin.

En la red social para profesionales, la compañía de Jeff Bezos posee un perfil "empresa" donde realiza sus búsquedas de personal de manera directa.

Al consultar estos registros, puede verse que Amazon abrió tiempo atrás varias búsquedas en la Argentina. De todas ellas, hay una posición que adquiere un rol clave: Hispanic Countries Head of Sales for Public Sector in South America.

Esto es así porque incluye una mención regional. Es decir, que tendrá "jurisdicción" sobre los países sudamericanos de habla hispana.

De esta forma, desde Buenos Aires, quien consiga este puesto deberá elaborar la estrategia de venta de Amazon Web Services al sector público, donde el Ministerio de Modernización sería el primer caso de éxito en la región.

El resto de las búsquedas son para consultores, traineés y arquitectos de soluciones, que no requieren de una presencia física de gran porte, ya que podrían brindan asistencia in situ a diferentes empresas en el desarrollo de proyectos y capacitación de personal.

No obstante, la búsqueda se topará con un escollo, ya que en la Argentina se profundiza una paradoja en el sector IT: aumenta la demanda de personal capacitado, al tiempo que las empresas se quejan por la poca cantidad de profesionales en Sistemas.

"Actualmente estamos con una demanda de 500 posiciones en la Argentina. Proyectamos contratar 2.000 personas en el año 2018 entre posiciones nuevas y reemplazos, siendo unas 800 las posiciones nuevas", remarcan desde Accenture a la hora de ponerle cifras a las búsquedas en el sector.

Justamente, desde la consultora destacan que este rubro será el que tenga la mayor demanda durante este año, tanto para desarrollo y mantenimiento de sistemas, como para los nuevos negocios que se apalancan en la tecnología.

Pero las empresas del sector reclaman que los postulantes tecnológicos no abundan, ya que los jóvenes no eligen carreras "duras" –es decir, las ingenierías– y no aparece una nueva oferta académica que resuelva la baja cantidad de profesionales capacitados

De acuerdo con la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI), nueve de cada 10 empresas tienen dificultades para hallar desarrolladores de aplicaciones, por citar un ejemplo.

Según la entidad, tampoco abundan candidatos en las posiciones arquitectos de soluciones (uno de los puestos buscados por Amazon), responsables de investigación y desarrollo, líderes de proyecto y analistas funcionales, entre otros.

La nube en el centro de la escena

El cloud computing es un segmento del mercado donde todos los grandes jugadores del Silicon Valley apuestan sus fichas.



Al tener centros de datos de alto rendimiento para desarrollar su propio negocio, ofrecen sus plataformas a empresas de todo tamaño, de manera que pagan una tarifa "personalizada" según sus necesidades.

En el caso de Amazon, su servicio de computación en la nube funciona como base de su exitoso portal de comercio electrónico. Y también de otros jugadores de venta online, como los argentinos Garbarino, Fravega y el mismísimo Mercado Libre.

Por lo tanto, la llegada de AWS a la Argentina podría preparar el terreno para el desembarco del servicio de comercio electrónico líder en el mundo

Los pasos de la compañía también pueden rastrearse en otro lugar: Nic.ar, el organismo encargado de gestionar las direcciones de Internet con sufijo argentino, es decir, que posean la terminación ".ar".

En primer lugar, Amazon registró el dominio amazonaws, según indica el Boletín Oficial del 10 de enero de 2018.



Entonces, desde amazonaws.com.ar podría accederse a los distintos servicios de computación en la nube que ofrezca en el país.

En tanto que el 29 de septiembre, la compañía registró el dominio Zappos.com.ar, cuya versión estadounidense se dedica la venta de indumentaria y calzado.



Así, no sólo Mercado Libre debería preocuparse por la llegada de Bezos: también otros jugadores locales como Dafiti o Netshoes deberían tomar nota.

Por su parte, amazon.com.ar está registrado por la empresa desde 10 de agosto de 2010.



Es el único que está activo de los tres, aunque lo único que hace es redireccionar a la versión estadounidense del sitio.



Amazon tiene todo su emporio listo para entrar en la Argentina, parece que sólo le resta presionar un botón.