Reglamentación de la reforma tributaria y "modernización" del organismo, los desafíos inmediatos del nuevo director de la AFIP

"Como desafío para la nueva gestión, se debe seguir cuidando la relación entre la AFIP y el contribuyente. Los saldos a favor, no deben tardar tanto en ser reintegrados. Al que quiere cumplir, hay q ayudarlo", aseguró el experto.

Voz oficial

Tras su renuncia, Alberto Abad aclaró que le pareció oportuno dejar su función ya que fue cumplida. “Quiero recomponer mi vida familiar”, afirmó. Asimismo, el ex funcionario busca darle un mayor cuidado a su salud.



"Vinimos a reconstruir la institucionalidad de la AFIP. Creo que los objetivos se han cumplido, pero me pareció oportuno dejar mi función ya que fue cumplida. Quiero recomponer mi vida familiar. Es un buen momento para reconstruirme", aseguró en declaraciones.



Además, el todavía funcionario nacional, negó presiones y peleas con integrantes del Gabinete nacional y ponderó su relación con el presidente Mauricio Macri.



"Mi relación con el Presidente fue excelente y recibí su respaldo. Hablamos siempre y yo tenía libertad de acción y coincidíamos sobre cómo trabajar", aseguró.



Y añadió: "Ya conocía al secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, y ahí terminé de conocer al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. Con Quintana nunca tuve ningún problema. Es una excelente persona. Las maneras de ver las cosas se discutían y se complementaban".



En esa línea, Abad agregó: "Sé que se dijeron muchas cosas. Yo no fui presionado y de haber pasado no la hubiese aceptado".



Respecto a la filtración de datos sobre personas que adquirieron al blanqueo de capitales, el funcionario aseguró que "los sistemas de información y mecanismos de seguridad tienen el límite del ser humano, porque uno puede diseñar todos los sistemas, pero una persona siempre puede hacer cosas. Esto fue a la Justicia y ésta se está expidiendo. Hay que quedarse tranquilo porque se identificó a los responsables".



Por último, Abad consideró que su sucesor designado, Leandro Cuccioli, "es una persona joven y con experiencia. Se va a integrar a un equipo sólido".