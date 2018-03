Mauricio Macri será reelecto en 2019 según la revista The Economist

Economía

04-03-2018 Según la publicación, el país experimentará en 2018 un "crecimiento sostenido" gracias a las políticas de sinceramiento de la economía de Cambiemos

El semanario británicoaseguró que Mauricioserácomo presidente en 2019, ya que asegura que la. En una conferencia online brindada por Fiona Mackie, directora regional para Latinomérica y el Caribe de la revista inglesa, el país experimentará un "" este año y el próximo como producto de las políticas deque Cambiemos introdujo desde el comienzo de la gestión. De acuerdo con la especialista, el, aunque los primeros cuatrimestres de 2018 podría mantener su tendencia a la suba. Pero hacia el final de 2018, la inflación bajará siempre que se. También destacó comolos, lay unpúblico moderado.Para Mackie, el PBI argentino crecerá este año, debido en gran parte a que laestá en un buen momento. Según su análisis, el reto será aumentar las reservas en moneda extranjera y mantener una, según indicó El Cronista. Por otro lado, en el plano político, aseguró que Macri seráy habrá expectativas sobre el avance del Gobierno en la, como las reformas fiscal, de mercado de capitales y laboral. No obstante, remarcó que los dirigentes locales estarán, donde podría presentarse el exmandatario Lula da Silva. La proyección deapunta a unaen sus indicadores, pero la economía brasileña presenta "" en el horizonte, consideró. "Nuestro supuesto de un segundo término para Macri en 2019, que permite la c, supone un avance en todas estas áreas", afirmó la directora regional de The Economist sobre las reformas economicas en curso. Pero alertó: "Haypara esta suposición benigna".