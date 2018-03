Facundo Moyano, sobre las causas de lavado contra su padre: "Pongo las manos en el fuego por él"

Politica

04-03-2018 El diputado nacional además afirmó que el presente judicial del líder camionero es un castigo del Gobierno por la marcha contra la reforma previsional

El diputado, afirmando queen el fuego por él, tres días después de que una fiscal imputara al líder camionero por. "Yo debo aclarar que hablo desde un lugar particular, soy su hijo. Ypor él", dijo el diputado en el programa de televisión Podemos Hablar. "Yo no soy su abogado, yo soy legislador nacional y analizo políticamente la situación, que no se puede escindir de lo judicial. Ahora, e. El que crea que el Gobierno quiere democratizar los sindicatos o mejorar la institución sindical, también está mirando otra película", completó Facundo Moyano."Ni los medios de comunicación, que apoyan al Gobierno , lo presentan como una pelea judicial, sino que ponen 'El'. Lo que yo no puedo dejar de decir es que acá hay una", añadió el legislador, luego de que el miércoles la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo imputara aen una investigación que lleva a cabo el juzgado federal de Lomas de Zamora. "Después de l, hecha por un tipo que es jefe de una asociación ilícita, que es el barra de Independiente, que fue metido preso con la ayuda de la comisión directiva del club. Entonces, digo: ¿Justo después de la discusión de la reforma previsional pasa esto? ¿Justo después de eso va preso Cristóbal López?", siguió Facundo Moyano. "En otros casos, no puedo poner las manos en el fuego porque no tengo las pruebas ni seguí las causas de cada uno. Pero, claramente, en todas", afirmó, intentándose despegar de otros casos, como el de Marcelo Balcedo, a quien definió como "un delincuente".