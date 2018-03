La aceleradora de empresas de AB InBev abre una nueva convocatoria en Argentina

Management

05-03-2018 Por tercer año consecutivo, Eklos convoca a startups locales a sumarse a su propuesta que incluye tres programas diferenciados

Eklos, la aceleradora de empresas de la multinacional cervecera AB InBev, lanzó por tercer año consecutivo una convocatoria para su programa de aceleración de startups.

La convocatoria estará abierta durante todo el año, pero realizará una "primera parada" el 31 de marzo para analizar los proyectos presentados hasta ese momento.

"El objetivo de Eklos es ser una red de contención para que proyectos originales y disruptivos puedan escalar y eclosionar entre lo que hoy son y lo que pueden llegar a ser", afirmaron desde la compañía de bebidas en un comunicado.

Para ser seleccionados para participar del programa, las startups deben estar orientadas a nuevos productos y canales para llegar a los consumidores, a generar nuevas experiencias y brindar servicios; a procesos para el agronegocio, la cadena productiva y logística; y por último, a tecnología, Big Data e Internet de las Cosas.

"En Eklos buscamos proyectos en los cuales podamos agregar valor, ya que creemos que no sólo es importante la inversión sino aportar conocimiento que los ayude a escalar. Además, buscamos soluciones disruptivas para nuestro negocio. Sostenemos que el futuro no es un destino sino una dirección y como sabemos que innovar puertas adentro no alcanza, desafiamos nuestro status quo con gente que apuesta a proyectos disruptivos. Con nuestras propuestas, contribuimos a desarrollar el ecosistema emprendedor de Argentina", señaló Federico Espinosa, director de Disruptive Growth de AB InBev Latinoamérica.

Al igual que el año pasado, Eklos tendrá tres programas distintos para poder alcanzar a la mayor cantidad de proyectos posibles:

- Aceleración: una propuesta para equipos de emprendedores con un proyecto funcionando, o un prototipo de negocio que sea una solución disruptiva, que cambie el mercado del consumo masivo - sus canales, procesos y productos - y que traigan una solución distinta a la que se conoce hasta ahora.

La duración de este programa es de 6 meses y el ticket promedio de inversión es de u$s50.000. Además, se ofrecen mentorías, espacio de oficina, capacitación, acceso a créditos en la nube y a herramientas contables online.

- E-Factory: apunta a equipos de emprendedores con un proyecto funcionando, o un prototipo de negocio (Producto Mínimo Viable), que tenga relación con la industria del consumo masivo y que pueda traer soluciones disruptivas.

Se ofrecerán mentorías, espacios de coworking, posibilidad de validar prototipos e ideas, networking y oportunidades comerciales.

- Plug & Scale: esta propuesta apunta a startups que puedan ofrecer soluciones robustas e innovadoras para la industria de consumo masivo, con ideas distintas y equipos sólidos. El objetivo es que puedan ser proveedores y socios de la Compañía en el corto y largo plazo, y que puedan responder a la agilidad del negocio.

Eklos ya conectó a más de 50 startups con distintas áreas de AB InBev para que puedan validar sus soluciones o convertirse en proveedores de la compañía.