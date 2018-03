Turner nombró a un argentino como responsable regional de Producción de Contenidos

Management

Consolidando el desarrollo de su nueva estrategia de contenidos, Turner Latin America anunció la incorporación decomo Director Entertainment Content Development para elque lidera Tomás Yankelevich. Cony ocupando una posición panregional, Nakasone tendrá la responsabilidad de desarrollar contenidos para las marcas de la compañía,directamente a, VP Production Development. Complementariamente, trabajará en coordinación con el equipo que encabeza Javier Goldschmied, Director de Programación y Producción de, canal de TV abierta propiedad de Turner Latin America. De nacionalidad, después de trabajar para e, Nakasone se radicó en Chile en el año 2003 para dirigir "Protagonistas de la fama", el primer reality show transmitido en la televisión local.A lo largo de su carrera en dicho país lideró múltiples proyectos de enorme éxito en la televisión abierta. Entre los más recordados se destacan Amor ciego, 1810, Año 0 y Mundos Opuestos, eldentro de este género. Además, participó en la producción de las tres temporadas del formato internacional Master Chef Chile . Antes de instalarse en el país trasandino, en Argentina Nakasone estudió Comunicación Social y Publicidad en lay Dirección y Producción Integral de Televisión en. Se desempeñó por, para luego volcarse al medio televisivo en las productorasPosteriormente trabajó en señales de cable, así como también en los canales de televisión abierta de Argentina, El Trece y Telefe. Tomás Yankelevich, EVP y Chief Content Officer de General Entertainment para Turner Latin America, comentó: "Es un gusto poder sumar a nuestro equipo a un talento del nivel y la trayectoria de Sergio, quiencon programas de calidad internacional que conquistaron al público. A sus condiciones profesionales les suma una determinación por los desafíos que, estamos seguros, potenciarán nuestra estrategia en cuanto a la generación de contenidos multipantalla". Por su parte, el propio Sergio Nakasone declaró: "Estoy feliz, es un honor y una responsabilidad que Turner me haya acercado esta propuesta, les agradezco la confianza a Tomás y a Richi, con quien me reencuentro laboralmente luego de 13 años. Hoy comienzo una nueva etapa profesional, con muchos desafíos por delante y con enorme motivación, que nace no solo de la posibilidad desino de integrarme a un equipo que viene demostrando gran versatilidad y profesionalismo a la hora de concretar lo que se han propuesto como compañía. Desde mi rol colaboraré para que Chile ocupe un lugar destacado como polo productivo dentro de la estructura panregional de Turner".