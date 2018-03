Los depósitos avanzan lento y temen que pueda restarle impulso al crédito

Finanzas

05-03-2018 A lo largo del 2017 las colocaciones crecieron un 17% en términos reales, mientras que los depósitos sumaron solo el 1%. La baja de la liquidez

Después de lase espera que elal sector privadodurante este año. Mayores tasas debido a la caída en la liquidez con la que cuentan los bancos,que hace un año atrás y la necesidad de los bancos de salir a obtener fondeo de largo plazo para sostener el crecimiento de los préstamos hipotecarios influyen para que este año el ritmo de expansión del financiamiento sea más calmo. Con todo, el avance se mantendría. Elal sector privado se expandióen términos reales, esto es, descontando el efecto de la inflación. La disparada estuvo liderada, en cuanto a su dinamismo, por untambién en términos reales de los, un avance también veloz de los(35%) y(28%, siempre descontando la inflación). Pero, del otro lado del negocio de intermediación financiera, el dinamismo no fue para nada similar. Losen pesos crecieron apenasen el mismo período. Esto es: los bancos prestan cada vez más, pero aumentan muy poco su disponibilidad de fondeo con el que sostener esos créditos. "Labancaria disminuyó de forma significativa a lo largo del año. Para poder hacer frente al aumento de las colocaciones, la entidades financieras disminuyeron la participación en Lebac y suy, en menor medida, se fondearon emitiendo deuda y acciones. Aun así, lase encuentrapresionando a las tasas de interés, que crecieron desde mediados de agosto cerca de 300 puntos básicos (3 puntos porcentuales) hasta el 23% actual", explicó un informe de la consultora Elypsis.Lala relación entre los depósitos que manejan y el stock de créditos que otorgaronen diciembre pasado, después de haber estado en un pico del 48% en junio del año pasado y un piso del 42% en mismo mes de 2016. El(amplia disponibilidad de depósitos) con el que contaban los bancos, y que aisló a las tasas de mercado de las subas del endurecimiento de la política monetaria, está empezando a adelgazar. Es así que, paradójicamente, mientras que el Banco Central tiende a relajar la tasa de política monetaria, ahora elpermiten prever que en 2018 las entidades tendrán que salir acon mejores tasas de depósitos y colocaciones de deuda . En particular, los depósitos y emisiones UVA asociados a préstamos hipotecarios que crecieron muy por encima de la captación de fondos, segú consigna El Cronista. "El año pasado se dieron una serie deen varios segmentos. En el crédito hipotecario hubo un boom, a partir de un piso muy bajo, primero desde los bancos oficiales a los que luego se sumaron los privados. La mayoría de las entidades lo hicieron conpor eso creo que ahora el gran desafío es conseguir el fondeo en el mercado y no será fácil. Además, de convencer a los ahorristas a invertir en UVAs, el uso de estos fondos estará disputado por el sector público que ya ha definido su estrategia de cambiar parte de su financiación a pesos, emitiendo en parte bonos con esta cláusula de ajuste", dijo Ricardo De Lellis, CEO de KPMG. "Volviendo a otras líneas para individuos, estimamos que será unrespecto a lo registrado el año pasado. Muchas familias ya están endeudadas por distintas vías como créditos hipotecarios, la compra de autos o electrodomésticos. Entonces, se vuelven más conservadoras entre otros motivos por lo ya apuntado para las empresa y además por el aumento de tarifas de los servicios públicos que hace disminuir su capacidad de repago. Creo que todos estos factores juntos hacen que 2018 no vaya a ser un año tan optimista y con tanta demanda de crédito como en 2017", agregó De Lellis.