Advierten que Oil podría no disponer de combustibles para distribuir en sus estaciones

05-03-2018 En la refinería en San Lorenzo, los operarios solo van a cumplir su horario habitual porque la planta está parada a raíz de la falta de crudo. La firma no puede solventar la compra

En la refinería San Lorenzo de Oil Combustibles hay distintas versiones sobre su futuro. De lo que no hay dudas es de la desolación que hoy gana el ánimo de los más de 300 trabajadores que allí realizaban sus tareas.Los operarios hoydebido a que, según el portal Surtidores, la empresa no puede solventar la compra. Al respecto, el secretario general del sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible, Rubén Pérez, expresó su gran preocupación sobre la situación del complejo industrial. "En las actuales condiciones vemos muy difícil que se reactive", lamentó. Pérez se reunió días pasados con el ministro de Energía Juan José Aranguren, a quien calificó como muy profesional y respetuoso."Nos recibió muy bien y nos explicó además que la refinería no se adecuó a las normativas que establecen 2021 como fecha límite para procesar combustibles amigables con el medio ambiente, de ahí que si no se realizan las inversiones necesarias, la de San Lorenzo no estará incluida", dijo.Destacó que Aranguren se mostró predispuesto en todo momento en realizar gestiones para que otras empresas se hagan cargo de la planta. "No a través del Estado -aclaró Pérez-". Como contrapartida, Pérez cargó contra los actuales dueños de Oil Combustibles, a quienes apuntó por ser los responsables de la desesperante situación que atraviesan los operarios. "Son iguales que Indalo, usaron la plata del ITC para cubrir gastos, pero ahora con el freno que les puso la Justicia,", afirmó. En este contexto, el gremialista advirtió que desde esta semana la petrolera podría no contar con productos para distribuir en la red de estaciones de servicio. "No llegó ningún barco con combustible importado como dijeron, solo podría solucionarse con el aporte de YPF, con la cual la refinería está conectada a través de un oleoducto", concluyó.