Cristina Kirchner, a juicio oral por la denuncia de Nisman de encubrimiento a Irán en la causa AMIA

Legales

05-03-2018 El juez federal Claudio Bonadio elevó este lunes a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que está imputada la ex presidenta. ¿Existe la posibilidad de que el bloque peronista modifique su postura y le quite los fueros a la exmandataria?

El juez federal Claudio Bonadio elevó este lunes a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están imputados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el piquetero Luis D’Elía y el activista de Quebracho, Andrés Esteche.

En el mismo escrito, el fiscal que apareció muerto con un tiro en la sien en su departamento de Puerto Madero aseguraba que el Gobierno “no tenía interés” en avanzar con la investigación sobre el atentado a la AMIA.

Nisman denunciaba también "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso".

"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman", aseguraba Nisman en la denuncia.

Ante el nuevo escenario, ¿puede cambiar la suerte de Cristina en el Congreso? Bonadio había pedido su desafuero y detención en el marco de esta causa, en la que está detenido Carlos Zannini.

Según dejaron trascender desde el Senado de la Nación, no cambiará la postura del bloque del PJ en la Cámara Alta (tiene 25 bancas, la misma cantidad que Cambiemos y es un actor clave para definir el futuro de la expresidenta).

De acuerdo a la postura de la bancada peronista que lider el senador Miguel Ángel Pichetto, sólo avalarán el desafuero de un colega cuando exista una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. Por tal motibo, por ejemplo, nunca avalaron que el expresidente Carlos Menem perdiera sus fueros.

Con este panorama, Cristina Kirchner dificilmente sea sometida a un desafuero. Lo único que podría hacer cambiar esto es un pacto entre el bloque peronista y Cambiemos, algo dificil de prever en el corto plazo.

Pedido de la ex Presidenta y cambio de defensor

En lo que puede ser interpretado como un acto reflejo de esta confianza en que no perderá los fueras, la ex Presidenta había pedido en este expediente precisamente la inmediata elevación a juicio oral y cambió su defensa hace pocos días, de cara a la próxima etapa.

El abogado de Cristina Kirchner durante este pleito será el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra quien la representará durante el juicio.

La ex mandataria sostuvo en un breve escrito que presentó ante Bonadio, que en la próxima etapa se demostrará "la arbitrariedad de su acusación" que quedará "expuesta frente a toda la sociedad".

"Dadas las probanzas recolectadas en este sumario, se consideran reunidos los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados indicados al comienzo de la presente resolución, como acertadamente propician el Sr. Fiscal y las querellas", expresa la resolución del juez Bonadio.

Cristina Kirchner sumó así su tercer juicio oral en la justicia federal.

La elevación a la próxima instancia se realiza después del pedido del fiscal de la causa Eduardo Taiano y tras el pronunciamiento de las querella, es decir, la DAIA y un grupo de familiares representados por Tomás Farini Duggan.

En tal sentido, Bonadio señaló en la resolución de 29 páginas con la que realizó la elevación a juicio oral, en función de los elementos de prueba durante la instrucción, "se permite tener por acreditada la materialidad del delito investigado, como así también la responsabilidad de los imputados en los sucesos", y consignó que desde el procesamiento y la confirmación de la Sala II de la Cámara Federal porteña, "no fueron agregados al expediente nuevos elementos de prueba que ameriten modificar el criterio adoptado".