"La CGT implosionó hace tiempo", reconoció uno de los líderes de la central obrera

Economía

05-03-2018 Schmid, quien representaba al sector moyanista en la entidad sindical, admitió que "no existe conducción". Qué dijo del titular de Camioneros

El secretario general de la CGT , Juan Carloseste lunes que la central obrera "implosionó hace tiempo" y que en la actualidad "no existe conducción" en esa entidad. ". No tenemos conducción en la CGT ", reconoció Schmid, al referirse a las fuertes diferencias entre los distintos sectores que componen la central obrera. Para el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento,para la CGT ".Sobre la posibilidad de que el gremio de liderado por Hugo y Pablo Moyano se retire de la central obrera, subrayó que eso no sería "ninguna novedad". En diálogo con radio FM La Patriada, evaluó además quePor otra parte, el triunviro de la central obrera consideró que "y que "los cantos contra (Mauricio) Macri " en espectáculos públicos "son un síntoma del malestar que estamos viviendo". "Hay que elegir una conducción que represente la postura que está teniendo la mayoría de los trabajadores frente a este gobierno ", dijo.