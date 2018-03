Italia: Matteo Renzi renunció a la presidencia del Partido Democrático tras la derrota en las elecciones

Actualidad

05-03-2018 El actual primer ministro italiano sufrió una debacle en los comicios de este domingo, en los que sólo obtuvo el 19 por ciento de los votos y fue superado por opciones de la derecha

El secretario general del, Matteo, renunció este lunes a su cargo tras ser derrotado en lasde este domingo y aseguró que el actual oficialismo "nunca" será parte de un gobierno con el(M5E) o con la xenófoba, que salieron a mostrarse como opciones de gobernabilidad luego de imponerse en los comicios.La jugada de Renzi, al mostrarse rápidamente como opositor y, hará más difícil que las dos fuerzas más votadas en los comicios de ayer reúnan, cada una por su lado, una mayoría parlamentaria capaz dePor el contrario, la renuncia del dirigente florentino puede llevar alsi los sectores de la minoría del PD avanzan en acuerdos con el M5E como forma de, una de las especulaciones que circularon hoy por Italia En ese contexto, emergerá como central el rol delSergio, que tendrá que encargar la formación de gobierno a la fuerza, coalición o persona a la que vea con mejores chances de dar vida a un nuevo Ejecutivo."Con estos resultados, es obvio y de consecuencia que yo deje la guía del PD", afirmó, de 43 años, que el domingo, con, llevó a la fuerza al peor resultado desde su fundación en 2007.De todos modos, Renzi adelantó que la decisión se hará efectiva "al fin de la fase de elección del nuevo gobierno ", que podría emerger del nuevo Parlamento a fin de mes.Con el 99% de los votos escrutados al momento de su renuncia, las elecciones de ayer mostraron a laque integra la Liga Norte de Matteoen primer lugar, pero sin llegar a una mayoría propia, y al"En campaña electoral dijimoscon oy no hemos cambiado de idea"; planteó Renzi desde la sede partidaria en Roma."Hay tres elementos que nos separan de Luigiy de Matteo; su anti europeísimo, su anti política y el uso del odio verbal que sus partidos han usado en el debate contra el PD"."Cuando termine el proceso de elección de gobierno . Hagan el gobierno sin nosotros., pero seremos una oposición leal. El PD nunca será parte de un gobierno anti sistema", advirtió a sus adversarios políticos."La de ayer fue una, evidente y neta que nos impone abrir una", reconoció el ex premier."Hoy Italia tiene una situación política en la que", analizó.En ese sentido, y luego de que el escrutinio definitivo diera a laela nivel nacional y de que el M5E se convirtiera en el partido más votado con el 32,5%, tanto Salvini como Di Maio se proclamaron como los "ganadores" de la jornada y ratificaron sus intenciones de encabezar el proceso de formación de gobierno "Vencimos con la centroderecha y. Es la coalición que ganó y que puede gobernar", en referencia a la alianza que integra junto a Fuerza Italia , Hermanos de Italia y Nosotros con Italia , prometió el candidato a premier de la formación anti-migrantes, de 44 años.El líder del M5E, de 31 años, afirmó que su fuerza es la "vencedora absoluta" de los comicios y aseguró que "hoy se inicia la tercera república", en un intento por marcar el final de la etapa iniciada a mediados de los 90 tras el proceso de Mani pulite.Tras las elecciones, emergió una "" que pinta a la bota con el azul centroderecha al norte y amarillo pentaestelado al sur, donde fue clave la promesa del "ingreso por ciudadanía" que lanzó el M5E en la campaña para vigorizar su fuerza de voto en la zona.En esa línea, de cara al futuro cercano, el gran desafío para la fuerza fundada por el excómico Beppeserá no repetir el escenario de 2013, cuando también había sido el partido más votado peroy el entonces mandatario Giorgio Napolitano encargó la formación de gobierno al PD, que formó parte de la coalición más votada.Es en esa dirección que deben leerse losa un "" a las que convocó a debatir "los grandes temas irresueltos de la nación".Losesta elección asumirán sus bancas elpara dar inicio formal a la XVIII Legislatura y comenzar el proceso de formación del próximo gobierno , que tendrá como primer paso la elección de los presidentes del Senado y de Diputados.Esa primera negociación podría ser clave para los alineamientos tendientes a formar el gobierno , precisaron fuentes del M5E.Luego, una vez formados los grupos parlamentarios, que pueden ser los mismos o no de las alianzas presentadas en las elecciones, el presidente Sergioiniciará lascon cada una de las fuerzas y los presidentes de las Cámaras para decidir a quién encargarle laEn ese sentido, Mattarella tiene la opción de dar un mandato explorativo que busque una mayoría en las cámaras a un miembro de la(la centroderecha), a un representante del partido que obtuvo más votos (el M5E) o a una figura de un tercer grupo.