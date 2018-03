La inteligencia artificial de Microsoft podrá leer correos si los usuarios están ocupados

Tecnología

06-03-2018 La lectura de mensajes será muy útil en varios escenarios. Por ejemplo, cuando el usuario va manejando y no puede leer sus e-mails

, la asistente de inteligencia artificial de, podrá leer correos si los usuarios están ocupados, y también podrán usar su voz para contestar correos. Según un reporte del diario digital The Verge, Cortana agregará nuevas funciones en la aplicación de correopara, sobre todo en características de voz y manos libres. De acuerdo con el informe, Cortana prontoy permitirá que el usuario pueda contestarlo usando tu voz. The Verge sugiere que laserá muy útil en varios escenarios. Por ejemplo, cuando el usuario va manejando y no puede leer sus mensajes.Cortana entenderá preguntas como "" (o preguntas similares) y comenzará a decir en voz alta el texto del mensaje entrante. Se integraría con dispositivosen iOS y Android para reproducir el sonido en cualquier dispositivo de audio conectado al teléfono. Por ahora no hay una fecha de lanzamiento para la función, pero Microsoft ya la prueba de forma interna, informó The Verge, y pronto llegaría a la Microsoft Outlook en móviles es una de las mejores alternativas para administrar correo en iOS y Android. La aplicación compite con otras muy apreciadas comode Google de Readdle y otras. Outlook está entre las 10 aplicaciones de productividad para iOS más descargadas en EE.UU., según App Annie.