En el Gobierno estiman que la inflación más alta del año será la de febrero y bajaría desde mayo

Economía

06-03-2018 Así lo aseguró el viceministro de Hacienda. Insistió en la meta oficial del 15% y explicó que "no se puede extrapolar el cuatrimestre a todo el año"

El, Sebastián Galiani,que "lay, tras un ajuste en abril,y evaluó que las pérdidas agropecuarias por la sequía se compensarían con mejores desarrollos en Brasil . "Hasta la semana pasada se calculó una reducción de 0,3% en el PBI por la sequía, pero hay cuestiones que no estaban incorporadas en la proyección final, como una mayor recuperación de Brasil y un mayor dinamismo doméstico", consideró.En ese sentido, señaló que "siguen creciendo 13 de los 15 sectores que avanzaron en 2017, pero a una tasa mayor; habrá una suba de alrededor de 3% este año". "y la recaudación creció cerca del 37% en febrero, contra una inflación del 25%: el crecimiento real es muy fuerte", dijo el funcionario en una entrevista publicada por Télam. Agregó que el hecho de quede, "no es un indicador de la probabilidad de cumplir la meta porque no se puede extrapolar el cuatrimestre a todo el año, ya que los ajustes caen en la primera parte del año".