Moreno absuelto en la causa del INDEC: "Se confirma que dejamos 6% de pobres"

Legales

06-03-2018 El exsecretario de Comercio opinó que el sobreseimiento que le dictaron prueba que no es cierto que “dejamos 30%” de personas sumidas en ese flagelo





El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno sostuvo que el fallo que lo absolvió de la denuncia por supuesta manipulación de los datos del INDEC “confirma” que. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral desestimó la semana pasada la denuncia contra el ex funcionario nacional al considerar que no había pruebas de que se hubieran alterado las estadísticas del organismo estatal durante el gobierno kirchnerista.Tras la decisión del magistrado de cerrar la causa, Moreno resaltó que la sentencia “confirma que nos fuimos con el 6% de pobres en el país y”, aunque reconoció que ese número “es muchísimo” y pidió “perdón por eso”. “Nosotros nos fuimos diciendo que había pobreza y. Después vinieron y dijeron que había 30% de pobreza, eso era mentira y ahora nos dan la razón”, señaló el dirigente peronista en declaraciones radiales. En este sentido, el ex secretario de Comercio aseguró que “” y que el kirchnerismo “se fue del Gobierno (dejando a los ciudadanos) sin hambre. Le dimos a nuestro pueblo un correcto gobierno peronista”, insistió.