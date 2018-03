Redrado, sobre la intervención del BCRA para bajar el dólar: "Se muestra que el tipo de cambio es una preocupación para la meta inflacionaria"

Finanzas

06-03-2018 "La política monetaria no es ni libre flotación, ni flotación administrada, es de flotación confusa", dijo el extitular del Banco Central y reclamó que "el Gobierno actúe más y diga cuándo va a intervenir". Sin embargo, elogió la solidez y confiablidad del organismo dirigido por Sturzenegger

El expresidente del Banco Central entre 2004 y 2010, Martín Redrado, advirtió por el desacople entre el incremento del dólar y la suba de precios y reclamó al Gobierno nacional una mayor intervención en el mercado cambiario.

Según analizó Redrado en diálogo con radio El Mundo, la economía presenta una "foto heterogénea", con colores distintos. "Hay sectores que están realmente bien, como el energético, con proyecciones de energía renovables y no renovables, o el sector de telecomunicaciones, con nuevo equipamiento, el triple play. Hay dinámica en algunas cosas del sector agropecuaria, con maquinarias, fertilizantes y biotecnología; también hay una dinámica interesante en la construcción, minería y sector financiero, y hay que parar de contar", describió el economista.

Para Redrado, afuera de esos cinco sectores no hay bonanza. "El resto de la economía muestra un perfil mediocre, donde hay sectores que no están bien. Esto marca las distintas miradas en el país si se tiene una mirada federal. En Río Cuarto está todo bien y en Lomas de Zamora, no", ejemplificó.

El exfuncionario dijo que la mirada sobre la Argentina desde exterior es diversa.

"No hay tanta gente que siga a la Argentina. Ha sido una sorpresa agradable cuando se presentó el nuevo Gobierno del presidente (Mauricio) Macri por lo nuevo y el contraste con el anterior, pero el mundo no está pendiente de la Argentina. Miran lo que va bien, pero las inversiones vienen muy lentas, solo en sectores con rentabilidad, y por eso tenemos un crecimiento del PBI de 2% o 2,5%, lejos del potencial argentino de 4,5% o 5%", afirmó.

Redrado lamentó que en la economía doméstica "la gente no sienta el crecimiento" que celebra el Gobierno, lo que Macri llamó "desarrollo invisible".

"La gente vio en estos últimos tres meses un deterioro del poder adquisitivo, con subas de luz, gas, electricidad, medicina prepaga, el peaje, y absolutamente todo", arremetió el consultor y asesor económico.

En este marco, el extitular de la CNV del 91 al 94 consideró que Cambiemos desaprovechó el viento de cola de los últimos dos años.

"El Gobierno no le ha sacado el jugo a esta nueva y renovada imagen que tiene la Argentina: no se han ganado nuevos mercados para los productos locales, ni espacios en la economía mundial exportando más, ni mayor apoyo de organismos multilateral para proyectos de infraestructura, sino que se siguió con más de lo mismo. Por este motivo, el exterior mucho no nos afecta, nos miran con simpatía, pero no mucho más que eso", remarcó.

Redrado interpretó que la intervención del Banco Central de este lunes para frenar el dólar, tras tocar $20,60, demuestra que la política monetaria no es ni libre flotación del dólar, ni flotación administrada: el extitular de la entidad la bautizó una política de "flotación confusa".

"La intervención fue para frenar o decir hasta acá llegó, fue una señal clara. Un par de semanas antes teníamos las señales del Banco Nación", recordó el analista.

"En un país donde están todos los precios en transición y con el dólar flotando libremente, en el Gobierno creen que el dólar está en Escandinavia y los precios en la Argentina, y el país no está para una flotación absolutamente libre e indudablemente el Gobierno está mostrando que el tipo de cambio ya es una preocupación en términos del pacto inflacionario" del 15%, agregó.

El economista supuso que en el Poder Ejecutivo temen a un desacople de la escalda de la divisa y los precios. "Quiso corregir el dólar del año pasado, donde el billete se movió 14% y la inflación 24%, lo que golpeó al sector industrial manufacturero, con un aumento del costos de producción en la Argentina de 10%", aseveró.

Según Redrado, los u$s30 millones que puso Federico Sturzenegger en la plaza deben tener una explicación más amplia. "Sería bueno que el Gobierno actúe más y diga cuándo va a intervenir en el mercado cambiario y bajo qué circunstancias. Ayer mandó una señal y dijo que con este tipo de cambio se siente confortable. Tenemos un Banco Central sólido y confiable, a diferencia del banco quebrado que dejó Cristina de Kirchner", concluyó.