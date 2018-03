Farmacity otorga 10 días de licencia por violencia de género a sus colaboradoras

Actualidad

06-03-2018 En el marco de una campaña anual que prevé, entre otras acciones, la difusión de la línea 144 en sus más de 300 locales, la compañía firmó un acuerdo de cooperación con el INAM

En el mes de la mujer,presentó su campaña anualy realizó un importante anuncio: la compaña anunció la firma de un protocolo parapara sus colaboradoras que sufran esta situación.Esta campaña se lanza en consonancia con la firma de unentrey el Instituto Nacional de las Mujeres () por el que la compañía se propone ser una empresa con perspectiva de género.En ese sentido se compromete a poner en marcha una serie de acciones:- Hacer todos los esfuerzos paraentre el hombre y la mujer.- Lucharcontra la, capacitar y trabajar en red para contribuir a la erradicación de la violencia de género.- Brindaren los casos que así lo requierande género evitando su re-victimización.“Nos enorgullece haber podido firmar este acuerdo con una institución que trabaja por el bienestar de la mujer paray promover el. Existe gran consenso en la comunidad sobre lay somos conscientes de que hay que trabajar para revertir esta situación y abordarla desde el ámbito privado” afirmó Andrea, Directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Andrea Gualde (a la izquierda), Fabiana Tuñez del INAM y Mariana Ibero firman el acuerdo marco.

La Campaña de Asistencia y Prevención de la Violencia de Género busca contribuir a la concientización de las miles de personas que se acercan diariamente a las más de 300 tiendas de Farmacity en todo el país.

Esta iniciativa, además, prevé utilizar los locales de la compañía como masivos canales de difusión de la línea telefónica nacional 144 de asesoramiento, contención e información a mujeres en situación de violencia de género.



Esto cobra mayor relevancia considerando que cerca de tres millones de personas visitan mensualmente las tiendas de Farmacity, Simplicity, Get The Look y Qüell.



Además, la empresa señala que alrededor de un 80% de los consumidores de sus tiendas son mujeres, mientras que el 60% de su plantel es femenino.



Salir de la violencia

Atenta a la complejidad de las situaciones de violencia de género, la compañía desarrolló un protocolo interno de actuación específico.



El objetivo es brindar el marco formal necesario para que las colaboradoras afectadas dispongan de los días necesarios para abordar su situación, a la vez que se las acompaña y asiste internamente mediante la intervención de equipos legales y psicológicos especializados, garantizando la confidencialidad de todo el proceso.



Para complementar esta iniciativa, Farmacity realizará una serie de capacitaciones internas a sus colaboradores para que puedan responder correctamente cuando se presenten estas situaciones.



Un primer paso es dar capacitación a un equipo de referentes y a todos los que tienen gente a su cargo, explicó la empresa.



“Erradicar la violencia contra las mujeres es un desafío que involucra nos involucra a todas y a todos. Cada organismo, cada institución y sector, desde su lugar y atendiendo a sus responsabilidades, tiene un rol que jugar para hacer de la nuestra una sociedad más justa, igualitaria y libre de toda forma de violencia y discriminación”, afirmó Fabiana Tuñez, Directora Ejecutiva del INAM.



“Celebramos que Farmacity este asumiendo este compromiso tanto al interior de la empresa, como en su contacto cotidiano con la ciudadanía a través de la difusión de la línea 144 en sus locales. Dar a conocer la línea es un paso fundamental para que muchas más mujeres puedan animarse a pedir ayuda y comenzar a transitar el camino hacia una vida libre de violencia, que es su derecho”, agregó.



Con esta iniciativa, Farmacity, que se posiciona como una compañía dedicada al bienestar, se propone empoderar, brindar acompañamiento y seguridad laboral a sus colaboradoras en situación de violencia.



“Lo importante es que todas sientan que pueden acercarse a hablar”, subrayó Mariana Ibero, Directora de Capital Humano de Farmacity.



De esta manera, se busca que las colaboradoras no desestimen solicitar la licencia por miedo a perder su fuente laboral y que además puedan contar con el asesoramiento pertinente en estos casos.