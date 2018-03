Plan "vivir con lo nuestro", versión 2018: por qué el Gobierno prioriza ahora el financiamiento en el mercado interno

Finanzas

07-03-2018 El ministro asegura que es la única manera de que la deuda sea sustentable en el tiempo. Quiere cambiar la matriz del fondeo externo por más emisiones en la plaza doméstica. Apuesta a que el impacto de la suba de tasas en el exterior sea menor. ¿Cuánto pudo juntar de lo que necesita para el año?



Visión optimista



El ministro de Finanzas , Luis ", está convencido de queen el tiempo,el país se encamine a unY esto no tiene sólo que ver con si esa deuda está denominada en dólares o en pesos, sino también -y particularmente- con la, que debería pasar serEsto es, apunta a emitir bonos en la plaza local yde lasPor lo pronto, Caputo tiene acomo, ya que se financiasin requerir tanto de afuera."Es elEstamos en eso ycon respecto a la dinámica de la deuda , porque", suele decirles "Toto" a los inversores que pasan por Buenos Aires para saber cómo siguen los planes oficiales.El Gobierno quiere unrevival del famoso "" -frase que acuñó el economista Aldo Ferrer décadas atrás-, pero en una versión más actualizada y orientada a la idea deen materia financiera.Parte de ese giro ya se vio este año, "y se va a profundizar hacia adelante", avisa Caputo ¿Cómo es la? El Gobierno ya tienede las necesidades de, sobre un total de u$s30.000 millones.En cuanto al(dólares o pesos):- En el arranque de. Sirvió para "madrugar" a muchos, ya que tuvo lugar justo antes de que se disparara el riesgo país por el cambio en las metas de inflación, la caída en la imagen presidencial y el malhumor global, el ministro de Finanzas . Lejos de quedarse con los brazos cruzados por el cambio de clima externo, apuntó al mercado doméstico para seguir bajando las necesidades de fondos de 2018, que lucen relevantesEn cuanto a los montos:- En la primera semana de, recaudócon unque paga una tasa fija del 22,5% o un 3,75% más la inflación, según sea la más alta, consiguiómediante, con cláusula gatillo (es decir, atado a la inflación)Con todo, al Gobierno leen el, según la hoja de ruta informal que desplegó Caputo . Pero, dado el incremento del riesgo país (está en 410 puntos trepando 17% en el año) esa operación quedó freezada hasta nuevo aviso."No tenemos apuro en salir afuera,trabajando en el", es la respuesta del número uno de Finanzas a inversores que preguntan acerca de los próximos movimientos oficiales.Quienesque emite Caputo en la plaza local son lasya que, por sus pasivos a largo plazo, necesitan activos también a varios años que devenguen una tasa atractiva.Debido a laque les, otrora instrumentos estrella de la City, Finanzas tiene una su disposición."Además, para que ingresen fondos del exterior a comprar emisiones,. Cuando, para estar en esas emisiones. Con lo cual tampoco es tan necesario pensando en lo que quieren los de afuera", afirma el gerente de una boutique financiera, de aceitados contactos en pasillos oficiales."De hecho, esque las Lebac , debido a la restricción a los no residentes", agrega.En este contexto,podría ser uno de los países de la región emergente dondeeste año, según los cálculos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) dados a conocer hace unos días.Este grupo de bancos internacionales se compone de entidades como el Lloyds Banking Group, BlackRock, Banco Bradesco, BBVA, Nomura, China Life Insurance Company, CaixaBank, Nordea Bank AB, Abhu Dhabi Global Market, entre otros 450 miembros.Según IIF, a la Argentina como inversiones de portafolio. Es decir, para la compra deEse monto será similar al de Brasil pero inferior a la India y Turquía, en los que ascendería a casi u$s60.000 millones.El, según las estadísticas de esta organización, hubo unhacia el país en torno a losSi esto se confirma, Caputo podría contar con" (fronteras adentro) para susno sólo de parte de inversores cautivos -como las compañías de seguro-, sino del exterior.En recientes diálogos con inversores, elsobre lo que viene en términos de financiamiento para el país. También, y al igual que al resto del equipo económico, se lo vio con unarespecto de la marcha de la"Vamos a crecer. Y lo bueno es que hay un, lo que permite ser optimistas con el peso de la deuda hacia el futuro, en un escenario de baja gradual del déficit", vaticinó el funcionario.Además, apuesta a que la Argentina tenga en breve una, tal como pidió Mauricio Macri.Caputo vaticina que el financiamiento "en serio" para las inversiones vendrá por ahí, y que es necesariopara que sea sostenible el plan de ""., una de las consultoras más influyentes en los despachos oficiales, fundada por el ex titular de Argentina 2030 Eduardo Levy Yeyati, prevéque se mantienenpara los próximos años.En2018, las necesidades financieras brutas (sin descontar lo que caduca intra sector público) alcanzan los u$s64.700 millones, y serían de unos u$s63.000 millones en 2020."Si hay, elfiscal esy los niveles deindican desde Elypsis.Desde la consultora, plantean- Escenario(suba del PBI del 3% anual promedio): la deuda neta (sin considerar tenencias intra sector público) seríapara el 2020. Los intereses se estabilizarían en torno del 2,3% entre 2018 y 2020 - Escenario crecimiento nulo en promedio): la deuda bruta se elevaría al 55% y la neta, al. El déficit primario se ubicaría en el 4% para el 2020- Escenario(repunte del PBI del 5%): la deuda bruta caería al 42% y la neta, al. En tanto, el déficit primario descendería al 0,9% también para el 2020Por ahora, Caputo sabe que el gradualismo obliga a tener necesidades de fondeo elevadas para, precisamente, cubrir el bache fiscal. En un contexto en el que posiblemente las tasas bajas en el mundo sean parte del pasado, si bien se discute la magnitud del ajuste, elno pasar zozobras apelando al