Los medios de comunicación de Cristóbal López adeudan $ 900 millones a la AFIP

Negocios

06-03-2018 La Justicia federal rechazará, una vez más, la venta del holding, impidiendo al empresario K transferir el 100% de las acciones a favor de OP Investiment, que actualmente es la administradora

El Grupo Indalo está al límite de su capacidad operativa y en un “estado grave de situación”, según describieron veedores judiciales.Su principal activo --, acumula una nueva deuda ante la AFIP porpor no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y losdel grupo de Cristóbal López fueron intimados por, principalmente enó concepto de aportes a la seguridad social, señala Clarín.Esta semana, se estima que la Justicia federal, impidiendo así a Cristóbal López transferir el 100% de las acciones a favor de, que por ahora opera comoCon sus dueños presos desde el 19 de diciembre por supuesta defraudación al Estado, al financiarse conque debíanen concepto del ITC, el Grupo Indalo transita un. Muchas empresas tienen el concurso preventivo abierto en el fuero comercial, mientras que en la justicia federal penal se analiza si se levanta o no la inhibición general de bienes para que López y De Sousa concreten la venta del Grupo.Todo indica que el rechazo será rotundo. La, los veedores y el fiscal Gerardorechazaron la operación y falta laJuliánEn diciembre ante la justicia en lo Civil y Comercial, los administradores del Grupo, solicitaron la apertura del concurso preventivo de acreedores de las empresas que manejan los medios de comunicación: Telepiú (),, Votionis (Radio 10 y Mega), Imagen Radial (Radio One), Dh Com (Radio Pop), Radio Productora 2000 (Radio Vale), Pensado para Televisión (), Editorial(Ambito Financiero), Nefir (Ambito.com), Real Time Solutions (Diarioregistrado.com) e IGD (Diario El Patagónico).El grupo de medios de comunicación sin embargo, transita una complicada situación con el fisco. Adeudan, en concepto de diferentes impuestos pero principalmente, los correspondientes a los aportes de la seguridad social de sus trabajadores.Los medios de comunicación emplean en la actualidad más dey se trata de uno de los activos más relevantes del Grupo Indalo Consultados sobre la nueva deuda con el fisco, desde OP señalaron que "las distintas empresas actúan interrelacionadas y se debe considerar que el impacto negativo de las decisiones judiciales y los embargos e inhibiciones, propiciados por laen cualquiera de ellas, o de la coyuntura complicada que sufren los medios de comunicación hoy en el contexto global, tiene también unen el resto".Hace tres meses, OP Investment informó que para ", los puestos de trabajo y hacer frente a lasacumuladas en el pasado, principalmente impositivas", se solicita la apertura del concurso de acreedores”."Los medios de comunicación cubrieron, mantenimiento de aviones, helicópteros, compra de acciones -entre otras-, que hace insostenible a la fecha el financiamiento de las empresas", señalaron en su momento fuentes del Grupo, según indica Clarín.Laque Indalo mantiene es con la. Por fuera de los $8.000 millones de Oil (que a la fecha ya supera los $17.000 millones como reclama el fisco por actualización), en el último trimestre la petrolera acumuló una nueva deuda por no pagar el ITC de $ 875 millones.