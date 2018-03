Lula, más cerca de la cárcel: la Justicia rechazó pedido de habeas corpus

Actualidad

06-03-2018 El Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó una medida pedida por la defensa del ex mandatario para evitar que deba cumplir prisión efectiva

Presión sobre la corte suprema

Espaldarazo a la Lava Jato

El(STJ) derechazó este martes unpara evitar que el expresidente Luiz Ináciosea encarcelado cuando finalice la apelación de supor corrupción.Lafue adoptada porde los cinco magistrados de esa corte en Brasilia.El rechazo delreduce las posibilidades del exmandatario de 72 años, favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad y(...). Está cerrado este juicio", dijo el presidente del STJ, Reynaldo Soares, quien ya había inclinado la balanza al proferir el tercer voto contra Lula , figura clave de la izquierda latinoamericana.La sesión transcurrió en calma frente a una modesta tribuna de unas, la mayoría periodistas, que colmaron la sala con forma de anfiteatro y decorada con un crucifijo y una bandera de Brasil "La última palabra es siempre del(STF, corte suprema)", agregó Soares, en referencia a un fallo del máximo tribunal que autorizó a detener acusados con condena ratificada, sin esperar que sus causas recorran las cuatro instancias judiciales de Brasil para ejecutar la pena.Joao, exintegrante del STF recientemente incorporado al, alegó que esa decisión apenas planteó "" del, pero no era compulsiva.El fallo sumó otra derrota a la larga serie deque acumula el(2003-2010), quien denuncia una persecución judicial para evitar su vuelta al poder."Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones", dijo por la mañana a la radio local Metrópole.enfrentay se declara inocente en todos.En una entrevista realizada la semana pasada con la agencia AFP, admitió queen la posibilidad de, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.El revés del martes no bloqueó otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia y sus abogados apuestan ahora a todo o nada a otroya presentado ante elEl recurso fue, pero está pendiente de análisis en el plenario."El juicio de hoy en el STJ mostró la importancia de que lael habeas corpus que pedimos el 2 de febrero", señaló en una nota Cristiano Zanin Martins, del equipo deEn paralelo a las cortes penales, latambién podría impedirle postularse en octubre por tener una condena ratificada en segunda instancia, cuando se abra en julio la ventana oficial para inscribir candidaturas.en 2017 apor aceptar unde lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.Sus abogados apelaron, pero la sentencia fue ratificada este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (), de segunda instancia, que ademásy un mes de encierro.El fallo de esta tarde del STJ, organismo que tiene la palabra final en litigios que no sean constitucionales, dio por tierra con el argumento de la defensa de Lula de que laantes de recorrer todas las instancias porque esoEl tribunal escogió seguir la línea trazada por la corte suprema en 2016, que habilitó los, para limitar los constantes aplazamientos en la ejecución de penas.Esa medida fue un arma esencial de la(lavadero de autos) para desmantelarpúblico-privadas.Esa investigación alcanzó a, entre ellos el propio presidente conservador Michel, y desató un terremoto político que ya lleva cuatro años.