Evaluación de temporada de turismo desató polémica por cierre de inmobiliarias en Uruguay

Finanzas

07-03-2018 Operadores aseguran que este verano llegaron al país más visitantes, muchos de clase media que "cuidan el gasto", por lo que bajaron sus ingresos

El cierre de inmobiliarias, los altos costos impositivos, la baja rentabilidad y la competitividad fueron algunos de los temas tratados en la primera reunión abierta de 2018 de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur).

Este lunes se llevó a cabo en Punta del Este la primera reunión abierta de 2018 de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) en Punta del Este. Además de reclamos y agradecimientos se anunció que a partir del 1° de mayo la devolución del IVA a los turistas extranjeros y residentes será de 9 puntos.

Hasta el 30 de abril se encuentra vigente el decreto que establece la devolución total del IVA sobre los servicios turísticos a los turistas que visiten en el país y abonen mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior. Esto incluye servicios gastronómicos, catering, otros servicios vinculados a fiestas y eventos, arrendamiento de vehículos sin chofer y la devolución del 10,5% del precio de los alquileres de inmuebles con fines turísticos.

Además, se le agrega el régimen de de tax free (devolución de impuestos) en las compras de productos realizadas en comercios adheridos al sistema e IVA cero en hoteles.

En la reunión participaron integrantes de Camtur, la ministra de Turismo Liliam Kechichian, el subsecretario de la cartera, Benjamín Liberoff y el director de Turismo de Maldonado Luis Borsari.

Como es costumbre los operadores turísticos se expresaron ante las autoridades y los descontentos no tardaron en aparecer. A su turno, Díaz expresó que su sector tiene "problemas básicos de subsistencia" porque carece de un marco legal que los apoye para trabajar y a eso se le suman obligaciones como el IRPF. Además aseguró que cerraron 70 inmobiliarias en el 2017.

Kechichián recogió el guante y respondió que los números brindados por Díaz no coincidían "en absoluto con sus cifras". "Nosotros tenemos que el año pasado se inscribieron 32 nuevas inmobiliarias en el departamento de Maldonado, y cesaron 17. No tenemos la cifra de 70. Si cerraron 70 algunas serían irregulares que no estaban registradas en el Ministerio", dijo la ministra.

Dejar de retener IRPF

Pero los reclamos no terminaron ahí, Díaz leyó un mensaje referido a algunas autoridades gubernamentales donde incluía a el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y al director de la Dirección General Impositiva, Joaquín Serra, pidiendo no ser más agentes de retención de impuesto de IRPF. Lo que generó aplausos en señal de apoyo.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria terminó su discurso asegurando que están trabajando en una modificación en la inclusión financiera porque perjudica tanto a su sector como a otros. Y dejó claro su apoyo a los sectores del agro y a los sectores comerciales para bajar la carga impositiva y el costo de combustibles con el objetivo de "hacer de nuestro país un país viable".

Te puede interesar Con dólar volátil y malas señales de precios, el mercado sube presión para que el Central frene la baja de tasas

"El sector se canso de hablar, negociar, ir a audiencias sin respuestas y llegó el momento de tomar otras iniciativas que siempre estuvieron sobre la mesa y no se quisieron tomar" concluyó.

Por su parte, el representante de Rocha hizo referencia a los números dados por el Ministerio y los comparó con los realizados por sus operadores, poniendo en duda la información oficial. "Hemos recibido más gente, el gasto está en cuestión. Nos importó que nuestros operadores opinaran y para nosotros esa son las cifras que importan" declaró.

Edgardo Novick, quién concurrió al evento, declaró a El Observador que las cifras le preocupan ya que son diferentes entre unos y otros. "Nosotros mañana vamos a tratar de pedir un informe a nuestros asesores para ver cuales son los números reales, hay números que se superponen" dijo y agregó que "entre todo va a haber que tener un criterio único, es la forma en que todos podamos tener la información certera".

Otros pedidos y evaluaciones

Piriápolis solicitó fibra óptica y querer ser la primera ciudad inteligente del país. Salto por su parte, aseguró que la ocupación fue buena aunque los costos operativos son elevados y solicitó que se trabaje en los cortes de luz y cortes de agua que sufrieron durante la temporada.

Desde el Centro de Hoteles de Punta del Este se dijo que febrero fue mejor de lo esperado ya que estaba la idea de que un carnaval tempranero podría hacer disminuir la cantidad de visitantes. "Tuvimos la grata novedad de que febrero fue parejo hasta el 28" declararon. Respecto a la rentabilidad del sector aseguraron que "no ha sido tan fabulosa" expresaron.

Por su parte el presidente de la Camtur, Juan Martínez, dijo que los principales temas a trabajar son "la seguridad aunque se ha avanzado, la competitividad en la región, la recuperación de beneficios fiscales y en el informalismo".

Agregó que la propuesta final de los empresarios es poder hacer un trabajo mixto, entre intendencias, ministerios y operadores privados para tratar temas de cara al próximo verano, porque "lo que importa es que queden divisas en el país para poder invertir y generar más trabajo".

Además, Martínez aseguró que este verano llegaron al país más visitantes, muchos de ellos de clase media que "cuidan el gasto", lo que generó que bajen los ingresos a los operadores. "Si a eso le sumamos que estamos teniendo un incremento de costos importante en toda la actividad del país, la rentabilidad comienza a ser un tema arriba de la mesa" agregó.

Optimismo para Semana Santa

Respecto a la Semana Santa, Martínez dijo que "hay un caudal muy fuerte de reservas en alojamiento, los últimos cuatro días casi todos los destinos van a estar casi completos". Aun así, destacó que se debe trabajar todo el año, sobretodo en destinos como el este para romper con la estacionalidad creando eventos y entretenimiento.

"Todo parece indicar que va a ser un turismo bueno", dijo Kechichian.