Rechazan acuerdo de Lukoil con petrolera de Cristóbal López y acusan a la AFIP de "ahogo financiero" a ex Grupo Indalo

Negocios

07-03-2018 Desde el rebautizado Grupo Ceibo aseguran que la AFIP lleva adelante una política de ahogo financiero contra todo el holding y que "hostiga" todas las operaciones, además de poner en riesgo la continuidad laboral de 4000 empleados

Un día después de haber anunciado unde suministro depara preservar las operaciones de Combustibles y las fuentes de trabajo de la petrolera, los nuevos dueños del ex Grupodebieron dar marcha atrás con el convenio, que habían cerrado con el gigante petrolero ruso. Las razones de esta marcha atrás tienen que ver con supuestasque habría ejercido lapara bloquear la participación de un proveedor local en el acuerdo por el cual Oil comenzaba a importar naftas y gasoil y dejaba de producir combustibles en su refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Ocurre que el ente fiscal que hasta hace unos días dirigía Albertoenvió un escrito al juez Javier Cosentino, que lleva adelante el proceso concursal de la petrolera, oponiéndose al convenio. A raíz de esta situación, el magistrado argumentó que el contrato era "" al no estar firmado y entendió que no le correspondía expedirse. Desde la Dirección de Oil Combustibles acusaron al ente fiscal de ser elde esta "operación" y explicaron que están trabajando "contrarreloj para aportar unade abastecimiento local que de solución, en el menor lapso de tiempo posible, alde la red". "La decisión de laes una decisión sin sentido, que está en línea con la política definanciero que impuso el ex titular del ente fiscal, Alberto Abad, no sólo contra Oil Combustibles sino también contra todo el Grupo, oponiéndose a cualquier tipo de solución y hostigando continuamente a todas las sociedades del Grupo", agregan los voceros del fondoInvestment, a cargo del conglomerado de empesas fundado por Cristóbal López Según la visión de los empresarios, la medida dificulta, asimismo, elde provisión de combustibles que Oil Combustibles cerró con Lukoil, el segundo productor mundial de combustibles , para poder comenzar ael normal desarrollo de las actividades en el sector petrolero y que iba a entrar en vigencia en el lapso decomo una solución de largo plazo hasta tanto pudiera comenzar a operar nuevamente la refineria. Además, hacen responsable de esta situación a lade Abad , "que sistemáticamente se ha empeñado en discutir temas comerciales desde el fuero, aún a pesar de que los anteriores accionistas ya se encuentran imputados y en prisión preventiva y no observar el criterio establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de separar a la empresa del". Para el Grupo Ceibo, el debate debe continuarse en ely mediante el uso de una importante herramienta legal que resguarda los derechos y obligaciones de todos los involucrados como es el concurso preventivo de acreedores. "Teniendo en cuenta el grave daño que esta decisión ocasiona a todo el Grupo Ceibo es que se reclama a las autoridades nacionales dejar de lado la prescindencia adoptada para analizar la situación del Grupo Ceibo y la situación de sus", reclaman desde el Grupo Ceibo. También le piden a la Justicia que tenga en cuenta "las favorables condiciones generadas por el convenio de abastecimiento de combustible para sostener las actividades de la petrolera, a pesar de la asfixia financiera que sufre el Grupo Ceibo producto del arbitrario accionar de la AFIP".