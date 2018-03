Tras dudas sobre su transparencia y presuntos fraudes, Smartmatic se va de Venezuela

Actualidad

07-03-2018 La empresa de cómputos especializada en conteos electorales posee un nutrido historial de controversias en distintas partes del mundo

Un enigma venezolano

Fraude, errores y multas

Su actividad en Argentina

, la empresa de cómputos que se encargaba del sistema de votos en, anunció esta semana queen ese país.El hecho ocurre cuando la compañía se encuentra en el medio de unatrasde este domingo enSmartmatic opera también en la: en las elecciones del año pasado participó de una “” de identificación biométrica en distintas provincias.Sin embargo, la empresa queen un proceso crucial para la democracia, ya acumula unen distintos países.La decisión de irse de Venezuela se produce tras lasque la multinacional formuló a partir de las elecciones a la oficialista, en agosto de 2017. Tras su celebración, la firma aseguró que laentre las cifras de laoficialmente era de un millón de votos.Desde entonces, Smartmatic no ha intervenido en las otras elecciones que ha habido en, luego de 15 años de presencia.Según informó el especialista informático Javieren el diario digital Border Periodismo, Smartmatic fue fundada a fines de lapor Antonio, Alfredoy Rogeren. Su domicilio legal original fue fijado eny su centro de operaciones en Florida, ambos en los Estados Unidos.La primera participación de esta firma en procesos electorales fue en, en el referendo revocatorio realizado en Venezuela , donde Hugoobtuvo un 58% de votos favorables.Smartmatic habría recibido siete meses antes unpor u$s200.000 y, por los tres primeros contratos con el mismo,Los rumores sugieren que también recibió otro aporte financiero dede la esposa de Didalco Bolívar, ex gobernador del Estado de, a través de la empresa Bizta —creada por Anzola, también en Delaware, un día después que Smartmatic.Luego la compañía formó unjunto con Bizta y la compañía estatal de comunicaciones, cuya constitución fue notariada por Gisela Rangel de D’Armas, hija del por entonces vicepresidente de Venezuela Al momento de ingresar la empresa en el negocio electoral venezolano, el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) era Jorge, quien luego sería vicepresidente y hoy se desempeña como alcalde del Municipio Libertador de Caracas.En, Smartmatic adquirió la empresa estadounidense, con la intención de ingresar a ese mercado.Sus presuntosdespertaron las sospechas del gobierno de los EE.UU., que quedaron reflejadas en un cable de julio de 2006 –filtrado por Wikileaks– enviado por la embajada estadounidense en Caracas, donde se afirma: “. La empresa salió de la nada para llevarse un contrato multimillonario en un proceso electoral que en última instancia reafirmó el mandato de Chávez y destruyó a su oposición política”. En 2007 y luego de una investigación federal, Smartmatic debió desprenderse de Sequoia.La empresa también abrió oficinas en, un paraíso fiscal de las. Hacia allí se dirigía en abril de 2008 el avión que transportaba a su cofundador Alfredo Anzola desde Caracas cuando se precipitó a tierra, lo que provocó la muerte de sus tres ocupantes.Entre ellos se encontraba el piloto Mario José Donadi, quién había sido condenado ay a 8 años de cárcel en Venezuela , en ambos casos por narcotráfico.Entre los hechos que marcaron la historia internacional de la firma, se destacan los siguientes:- En el 2006 recibió críticas por fallas en las elecciones del, en Chicago,. En esa ocasión, el problema ocurrió con las máquinas de votación que utilizó, situación por la que estuvo bajo investigación, según publicaciones de diarios de Estados Unidos, Venezuela y México.- En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral dey, a pesar de múltiples advertencias y denuncias sobre los problemas de seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales.- En junio de 2017, tresy varios integrantes de la Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por “, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas”, sospechados de haber realizadoen las elecciones presidenciales de 2016.- Luego de establecerse eny en-otros dos paraísos fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros, pero por lasdel sistema fue multada en más de 6 millones.- Mientras tanto, encontinuaban lasde. Luego de las elecciones de abril de 2013, en las que Maduro se impuso a Henrique Capriles por menos de 235.000 votos, el nuevo presidente venezolano declaraba por cadena nacional: “900.000 compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo… Y eso, significó que la brecha fuera más corta”.- En marzo de este año la empresa admitió un “” en la lista de preferencias por votos para elegir a los diputados de San Salvador y La Libertad, en. Así, puso en tela de juicio parte de los resultados de las elecciones de alcaldes y diputados.Aunque tanto la empresa como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguran que el fallo en el sistema fue corregido, muchosen redes sociales coinciden que más que transparencia, según señala Elsalvador.com.Por otra parte, a las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic respecto de la violación del secreto y de la posible adulteración de resultados, se suman losdel sistema depor huellas digitales de la misma empresa, apuntó Smaldone.La registración de cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de manera que el Gobierno podría disponer de dicha información para optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.Smartmaticen enero de 2015, presentándose a ladel Gobierno porteño para proveer el sistema de voto electrónico denominado “boleta única electrónica”.Su propuesta se vio perjudicada por no contar aún con lay la radicación de un domicilio en la Argentina , y fue adjudicada a la empresa Grupo MSA. Smartmatic presentó una apelación que fue desestimada por la Justicia.La primera participación concreta de la empresa en el país ocurrió en julio de 2015, cuando realizó elde las elecciones a gobernador de la provincia de, siendo el único oferente de este servicio, con un presupuesto de 12 millones de pesos que luego fue rebajado a poco más de 8 millones.En esa oportunidad también se realizó una prueba piloto con su sistema de voto electrónico en las ciudades cordobesas deEl operativo electoral fue llevado a cabo por la empresa Correo Argentino, que también había sido el. El candidato oficialista Juan(PJ) se impuso a Oscar(UCR), quien había cuestionado la contratación de Smartmatic, por poco más de 6 puntos porcentuales sin que hubiera denuncias de irregularidades.Para las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno argentino decidió adjudicar tanto el operativo electoral como el escrutinio provisorio a Correo Argentino, dirigida por el ex gerente de Socma Jorge Irigoin. Esta empresa contrató como director de Asuntos Públicos a Alejandro, ex director nacional electoral entre 2001 y 2015.Tullio realizó unapara la realización del escrutinio provisorio de la que participarony la empresa española. El contrato fue adjudicado a esta última, como ocurre desde 1997, cuando Socma recibió la concesión del Correo Argentino y nombró a Irigoin como director.Smartmatic logró participar del proceso electoral del años pasado. Por una iniciativa en la que participaron los ministros de Justicia, Germán, y de Seguridad, Patricia, se decidió la realización de una “” de identificación biométrica en 1.052 mesas de localidades fronterizas de seis provincias.A través delse realizó una licitación que fue adjudicada a Smartmatic. De esta forma, y por la suma de 25 millones de pesos, la empresa venezolana proveyó 1.250 dispositivos con su software de identificación mediante, similares a los que había utilizado en 2016 en las elecciones nacionales deLuego, lamediante una acordada extraordinaria decidió laLa, sobre todo en lo que respecta al resguardo de los datos biométricos de más de 240.000 ciudadanos, fueen las reuniones informativas realizadas en la Cámara Nacional Electoral los primeros días de agosto de 2017.Ante el planteo de los antecedentes de Smartmatic, el secretario de Actuación Electoral, Sebastián, respondió que la reputación de la empresa proveedora de los sistemas de identificación biométrica no le merecían mayor consideración que la de la empresa proveedora de las urnas de cartón.El 30 de julio se llevaron a cabo las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela . Los sistemas de identificación biométrica y de voto y transmisión electrónica fueron provistos por