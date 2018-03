Daniel Muñoz, la mano derecha de Néstor Kirchner que ocultó su fortuna en paraísos fiscales

Legales

07-03-2018 En 2013, junto a su esposa Gabriela Pochetti, llegó a ser accionista nominal de la empresa off shore Gold Black Limited con acciones al portador, la manera habitual de ocultar a los dueños reales de una sociedad

presentó este miércoles su primer proyecto en su regreso al Senado. La iniciativa impulsada por la ex Presidenta busca prohibir que lostengan participación en, en una medida que apunta principalmente a miembros del gabinete de Mauricio Macri, como el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el flamante titular de la AFIP,Paradójicamente, hubo una figura muy cercana a la propia Cristina y especialmente a su fallecido esposo Néstor Kirchner que ocultó parte de su fortuna en sociedades off shore. Se trata de, secretario de Néstor durante toda su Presidencia. De acuerdo a la investigación conocida como "Panama Papers", tras salir de la función pública en 2009 en medio de denuncias por, Muñoz recurrió a los servicios de Mossack Fonseca, la empresa panameña dedicada a gestiones en paraísos fiscales. En 2013, junto a su esposa Gabriela Pochetti, llegó a ser accionista nominal de laGold Black Limited con acciones al portador, la manera habitual de ocultar a los dueños reales de una sociedad. Tras desvincularse de Gold Blank, el ex hombre de confianza de Néstor siguió operando en las Islas Vírgenes con otro agente: Protcullis TrusNet.En 2016, el fiscal Guillermo Marijuan lo denunció porde dinero. La Justicia aún busca determinar si Muñoz y su esposa montaron una enorme estructura financiera para ocultar inmuebles y cuentas bancarias por unos 65 millones de dólares en Estados Unidos eAdemás, la actual diputada del Parlasur, Mariana Zuvic (CC-ARI) lo denunció en su momento por la compra de propiedades enpor 800 mil dólares, pese a que en 2003 sólo declaró tener en su patrimonio un Wolkswagen viejo. Tiempo después constituyó dos empresas vinculadas a la explotación petrolera: DS Mayer (con domicilio y actividad en Capital Federal) y Proxi, una SRL radicada en Cipolletti, Río Negro. Muñoz murió en mayo de 2016 a los 59 años producto de un cáncer. Lasen su contrasobre su pareja y sus supuestos socios o testaferros marplatenses. S u carrera política lo tuvo siempre al lado de Néstor Kirchner. Fue su secretario en toda la Presidencia pero la relación tuvo sus antecedentes en Santa Cruz. Cuando era gobernador, Muñoz ya trabajaba con él sin perderle el paso. Con Cristina frente a la Casa Rosadaen su cargo. La ex directora de la biblioteca de la Presidencia e íntima de Néstor, Miriam Quiroga, lo señaló como el hombre que llevabadesde Buenos Aires a Río Gallegos. Incluso, según Quiroga, Muñoz le dijo que el dinero era tanto que no se contaba, sino que "se pasaba".