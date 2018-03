El secreto de Netflix para superar a la competencia, según su CEO

Tecnología

07-03-2018 Reed Hastings explica cuáles son las estrategias de su exitosa plataforma para hacer frente a empresas gigantes como Disney y Amazon

Reed, el CEO de, conoce cuál es el desafío de su empresa frente a la adquisición que hizode 21st Century Fox, el lanzamiento de su propia plataforma dey la cada vez más cercana competencia deen contenido original.“La pregunta que me hacen es cómo se hace paracuando todos”, dice bromeando Reed durante una reunión con periodistas en el Netflix Lab Day en Los Ángeles.“Nosotros hemos venidodesde una década y estamos muy, pero ellos también lo han tenido. Nuestra estrategia es tratar de aislarnos de lo que ellos hacen y mantenernos concentrados para hacerpara que los usuarios nos amen y continuemos teniendo éxito. No vamos a distraernos tratando de copiarlos", asegura el directivo."Lo que tenemos que hacer es ganarmientras que la de ellos es ganar siendo masivos. Así que nosotros no podemos copiar eso”, agrega.Específicamente sobre la competencia que representa la, tras la compra histórica deen diciembre de 2017, Hastings sabe que el camino para Netflix es el“La amenaza es que nos confiemos con este éxito temprano. Lo que siempre tenemos que hacer es. Tenemos que exigirnos para ser grandes contadores de historias”, dice.Según información proporcionada por Netflix , elque se destinará a la creación de contenido original este año será depara satisfacer a susa lo largo de 190 países en los que tienen presencia, detalla Expansión.En el caso de, esta plataforma destinará u$s4.500 millones para generar contenido original, además de que, otro de los competidores en el panorama, tendrá acceso al contenido creado por, ya que forma parte del grupo de inversionistas.