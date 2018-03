La Corte Suprema ya evalúa medidas para resolver reclamos y bajar el costo de juicios laborales

Legales

08-03-2018 El titular del máximo tribunal también avaló cambios para los reclamos de los consumidores. Busca una agenda de reformas con el Ejecutivo y Legislativo

La Corte Suprema de Justicia avanza en el diseño de medidas para, según expresó su titular, Ricardo Lorenzetti, durante el foro estratégico Argentina-Estados Unidos, que organizó el Center for Strategic and International Studies (CSIS). Las iniciativas beneficiarían a las empresas que, en palabras del responsable del máximo tribunal,, indicó El Cronista Comercial. En el Malba, durante el encuentro "Argentina en camino a la OCDE", el titular de la Corte resaltó que la doctrina jurídica nacional da "unde la vida privada, empresaria". En ese contexto, Lorenzetti incluyó mensajes dirigidos al empresariado, que no había incluido el día anterior, en la apertura del año judicial.Así, expresó que "los procesos judiciales tienen que ser más rápidos". "No sólo en materia penal; cualquier empresa hoy tiene un conflicto y el proceso es extenso: mínimo 5, 6 o 10 años", refirió y agregó que eso ocurre "tanto en el campo laboral como en el empresarial". Mientras el presidente Mauricio Macri reclama bajar los costos laborales para atraer inversiones, el titular de la Corte dio un mensaje en esa dirección al. "Hoy planeamos un sistema arbitral muy rápido para los conflictos de empresas y es propuesto un sistema distinto para los juicios laborales", expresó. El objetivo, según planteó, es: "mediante la mediación,". Con una estrategia similar, Lorenzetti sostuvo que también "necesitamos un proceso mucho más rápido en la regulación de los reclamos de los consumidores, que vaya hacia la mediación". Y por último planteó que "necesitamos una regulación en las acciones de clase". Este concepto supone que una resolución judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho y se adecúa a los tiempos actuales en la que en el escenario aparecen cada vez más actores que representan colectivos. Por ejemplo, las asociaciones civiles de defensa del consumidor.