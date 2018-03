Por la suba del combustible, la Ciudad aumentó las multas de tránsito: ¿cuánto costarán?

Actualidad

08-03-2018 La Unidad Fija pasó de 11,15 a 13 pesos (como el medio litro de premium), por lo que las sanciones se actualizaron con 22% más. También aumentó el acarreo

El gobierno porteño publicó el miércoles en el Boletín Oficial los nuevos valores que rigen para las multas por infracciones de tránsito, las cuales se calculan por Unidad Fija (UF) que equivale al precio de medio litro de nafta premium.

Cada UF pasó de $11,15 a $13, por lo que una sanción por mal estacionamiento (fijada en 100 UF) costará $1.300. El esquema de multas en la ciudad de Buenos Aires es el siguiente:

- Circular a más de 140 km/h: $52.000

- Estacionamiento en lugares prohibidos: $1.300

- No usar el cinturón de seguridad, no llevar casco, violar la prohibición de ingreso al microcentro, no respetar la prioridad peatonal o conducir con auriculares puestos: $1.300

- Usar el celular mientras se conduce: $1.300 ($2.600 si el conductor está enviando o recibiendo mensajes de texto).

- No haber realizado la Verificación Técnica Vehicular (VTV): $1.300

- No cumplir con el grabado de autopartes: $1.950

- Conductor que maneja un vehículo con vidrios polarizados o que no tiene en su poder el registro: $650

- Acarreo: $950

Por otro lado, el gobierno porteño señaló que si se realiza el voluntario habrá un descuento de 50%.