Precio del dólar: los cuatro factores que lo hacen subir

Economía

08-03-2018 Tras el cambio de las metas de inflación en diciembre, el dólar comenzó a escalar y llegó a un máximo histórico. Qué circunstancias le dan impulso

1. La política monetaria

2. La tasa de interés internacional

3. Dependencia del financiamiento externo

4. La sequía

Laestá viviendo un, que genera dudas sobre la política de “flotación libre” del Gobierno y ha motivado una muypara morigerar su alza.Con el crecimiento que tuvo en los dos primeros meses de 2018, el dólar se convirtió en una de las. Pero, ¿cuánto más podrá subir yen las pizarras de la City?A continuación, los principales factores que explican el alza del dólar y el impacto de la intervención del BCRA , según detalla La Nación.El, que modificó el 10% (una banda de 8% a 12%), a un objetivo de 15% para este año, es la principal razón que explica que el dólar haya subido de $17,87 el 18 de diciembre al actual $20,69 en el mercado minorista.Esase debió al temor de un posible enfriamiento en la actividad económica, donde las altas tasas del BCRA amenazaban condel PBI y alejaban el 3,5% de crecimiento al que aspira el Gobierno este año.El cambio en las metas de inflación redundó en una, con recortes en las tasas de interés que se tradujo automáticamente en un aumento del dólar , y en un tipo de cambio más competitivo."En términos de tipo de cambio real bilateral con Brasil, el peso tuvo una devaluación acumulada de 10%", dice Leonardo, socio de Delphos Investment.La llegada de un nuevo presidente a lade los Estados Unidos, Jerome Powell, dio inicio a unde, algo que repercute directamente en los mercados emergentes."Una mayor tasa de interés por parte de los Estados Unidos genera, especialmente en la Argentina. Los capitales salen de estos mercados y buscan lugares de inversión más seguros, como el norteamericano. Esto", explica Federico, director de la consultora EcoGo.En este escenario, losde activos en el país vy, como complemento,para comprar activos más seguros.Mientras el país siga teniendo, el Gobierno seguirá dependiendo delpara financiar ese déficit. Al momento, el tamaño del mercado financiero argentino no alcanza para cubrir los más deque necesita el Estado para cubrir el déficit estimado y el pago de intereses de deuda."Laes másinternacional porque tiene una agenda de gradualismo fiscal que la hace depender más de los capitales que se van. Es por eso que el dólar sube más que en otros países", señala Furiase.Laen el mercado de cambios delacotó el nivel de volatilidad, un factor necesario para generar confianza en el inversor internacional que demanda pesos para financiar el gasto."Hacienda y Finanzas necesitan de los, y si bien el Tesoro pudo hacer una colocación grande en pesos la semana pasada, tuvo que vender un bonos a menor plazo (a dos y cinco años), y sumarle la cláusula gatillo contra la inflación", dice Juan Manuel, jefe de Estrategia en Puente.al cual el Tesoro tuvo que colocar el bono en pesos. El Gobierno tiene queque tuvo cuando llegó al poder. La intervención del Banco Central marca con claridad que no hay una intención de acelerar el deslizamiento del tipo de cambio ", agregó.La naturaleza fundamentalmente agrícola de la economía Argentina es otro factor determinante. Elestá directamente relacionado con la, que este verano sufre laen la pampa húmeda para el campo de los. En soja, la cosecha quedaría con 10,5 millones de toneladas menos respecto del ciclo pasado. Si se suma el maíz y otros cultivos, la pérdida económica sería de u$s4.350 millones, según estimó la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), según recoge La Nación."Los últimos tres meses del año son, porque hay mucha demanda de dólares y poca oferta. El Gobierno necesitaba que aumentara el, para ayudar a las exportaciones, pero llegado un punto puede ser peligroso si no hay demasiado motivo para devaluar", dice, de Delphos Investment, quien se anima a anticipar un precio menor del dólar para abril y mayo.