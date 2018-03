Día Internacional de la Mujer: un acto central con reclamos por la ley de aborto, contra el femicidio y duras críticas al Gobierno de Macri

Politica

08-03-2018 Se realizó una masiva movilización desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, en la que se vieron a cientos de miles de participantes, la mayoría mujeres. El documento leído en el acto tuvo una fuerte carga de cuestionamiento a la política de derechos humanos de Cambiemos

Una multitudinaria marcha desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la igualdad de derechos se realizó este jueves en el marco del Día Internacional de la Mujer bajo la consigna "AbortoLegalYA".

La jornada en la que se concretó el segundo paro de mujeres comenzó pasadas las 11:00 con un ruidazo en distintos puntos del país.

Luego, la concentración principal que fue en Plaza de Mayo una multitudinaria columna empezó a marchar alrededor de las 18:00 hacia el Congreso de la Nación. Según trascendió, las estimaciones preliminares hablan de entre 300.000 y 400.000 asistentes.

Entre varios de los reclamos que figuran en el documento que se leyó en el acto resaltan las medidas contra el ajuste, los despidos, las violencias estatales y el fin de los femicidios y travesticidios.

"Estamos acá porque nos precedieron las luchas protagonizadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por las mujeres piqueteras. Hoy somos millones las mujeres, lesbianas, trans y travestis movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías", se indica en el documento oficial del acto.



El documento de las organizadoras no eludió temas concretos y se metió de lleno en la crítica de las políticas de Cambiemos. "Vimos cómo este Gobierno intensificó la represión y la cacería contra militantes", lanzó la locutora y feminista Liliana Daunes, encargada de la lectura.

"Denunciamos el crimen de Estado que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y que sigue por estos días reprimiendo a la comunidad Mapuche", dijo, luego de también hacer un reclamo de Justicia por Santiago Maldonado.



El documento también reclamó por la polémica ley del aborto: "El aborto legal, seguro y gratuito, exige ser tratado en el Congreso. Y nos declaramos en alerta".

Una marea de personas, en su mayoría mujeres, pero también con presencia de hombres, cubrió las calles del centro de la ciudad, donde el color violeta y verde, éste último en pañuelos, predominó en la movilización.

Una mujer marchó con un cartel que decía: "Argentina, tierra Latinoamericana. Hoy luchamos por nuestras hermanas asesinadas".

En otro cartel que llevó una manifestante se leía: "Rompiendo las cadenas del patriarcado".

"No es odio al hombre, es repudio al macho", se leyó en otro cartel.

También se observaron mujeres que se pintaron encima frases como "este cuerpo es mío".



A continuación, el texto completo que se leyó en la culminación del acto frente al Congreso de la Nación:





La movilización

La marcha central partió desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, donde se reclamará entre varios puntos, medidas contra el ajuste, los despidos, las violencias estatales y el fin de los femicidios y travesticidios.



"Marcho como tantas mujeres en el país y en el mundo. Hoy marcho con la convicción de que todas las luchas anteriores no han sido en vano y que nos esperan muchísimos combates hacia adelante", dijo la socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos.

Y agregó:"Esta vez hay una subjetividad empinada mucho más resonante y estamos en estos días por la lucha de la legalización del aborto que es el combate que requiere hoy de nuestra energía y fuerza. Después seguirán otros combates, como el de conseguir la más absoluta equidad en el mercado laboral".

En tanto, la presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Ada Rico, al referirse a la jornada de reclamos, expresó: "Hoy es un día más de lucha por una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres. Un día para continuar trabajando con el objetivo de mejorar lo que existe y lograr lo que aún falta. Para que se erradique la violencia sexista en nuestro país".



Y en cuanto al proyecto de ley que se debatirá en el Congreso sobre la despenalización del aborto comentó: "Estamos a favor del derecho al aborto, porque consideramos que es un derecho de las mujeres elegir sobre su propio cuerpo, es un derecho elegir el momento en el que queremos procrear o no".

Además, Rico sostuvo que "el aborto es un tema de Salud pública que año a año produce la muerte de mujeres como consecuencia de prácticas clandestinas de interrupciones de embarazo".

Y concluyó: "Creemos que la despenalización del aborto no conllevará a que más mujeres se realicen interrupciones de embarazos, sino que aquellas mujeres que así lo deseen, lo realicen en condiciones seguras y con los cuidados médicos correspondientes. Y consideramos que la despenalización debe ser acompañada con la implementación efectiva de una educación sexual integral en todos los niveles educativos".

Te puede interesar ¿Cuál fue la convocatoria de la marcha de Camioneros?

Desde hace varios meses el Colectivo Ni una Menos, trabaja en la organización de la movilización junto a otras agrupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans.

La convocatoria principal fue a las 16 en Plaza de Mayo, desde donde se inició la marcha con trabajadoras en conflicto laboral, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, columnas sindicales, estudiantiles, feministas y de partidos políticos.

Luego, en el Congreso, donde estará el escenario principal, la referente feminista Liliana Daunes leerá un documento que fue consensuado en las asambleas de la que participaron las organizaciones.

Historia de una foto

Un grupo numeroso de diputados nacionales, en su mayoría mujeres, actrices y referentes feministas se unieron este jueves en una fotografía con fuerte contenido simbólico en las escalinatas del Congreso, para reclamar por la despenalización del aborto en la previa de la jornada de movilización por el Día Internacional de la Mujer.

Con el pañuelo verde atado al cuello, y al grito de "¡Aborto legal ya!", le dieron forma a una de las postales de la marcha 8M, que partiría poco después de Plaza de Mayo para concluir en las inmediaciones del Congreso.

Algunos de los diputados que se sumaron a la acción colectiva fueron Mónica Macha, Mayra Mendoza, Magdalena Sierra, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, Alberto Ciampini, Horacio Pietragalla (FpV-PJ); Victoria Donda (Libres del Sur); Romina del Plá (PO/FIT); Nathalia González Seligra y Nicolás del Caño (PTS/FIT); Brenda Austin, Olga Rista (UCR/Cambiemos); Carla Carrizo (Evolución Radical); Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).

Además, fueron parte de la foto, con sus respectivos pañuelos verdes, algunas caras conocidas del ambiente artístico como las actrices Carla Peterson, Griselda Sicialini, Julieta Díaz, Dolores Fonzi, Nancy Duplaá y Andrea Pietra, la chef Narda Lepes, la cantante Miss Bolivia.

Si bien la consigna por el aborto legal está a la cabeza de las reivindicaciones, producto del debate a punto de comenzar en la Cámara baja, la manifestación también se hizo eco de reclamos históricos de la agenda feminista como el combate a la violencia contra la mujer, los femicidios y travesticidios, la lucha contra la brecha salarial de género, y la separación del Estado y la Iglesia.

A través de un comunicado la diputada del Movimiento Evita (Peronismo para la Victoria) Lucila De Ponti alertó que "una mujer muere por día por la violencia machista" y recalcó que "el Estado es responsable de los femicidios". La santafesina advirtió que el Estado "cada vez destina menos presupuesto a la prevención" y lamentó que las mujeres sigan "siendo excluidas y perjudicadas en el mercado laboral".

A su turno, la diputada por Río Negro de Peronismo para la Victoria Silvia Horne cuestionó que "no haya un política pública por parte del Gobierno para terminar de manera significativa con los femicidios".

"Todo lo contrario, vemos una banalización sobre la problemática de género por parte del presidente (Mauricio Macri)", finalizó.

Por su parte, su compañera de bancada Araceli Ferreyra comentó que "en los países en que se legalizó" el aborto, "bajó la tasa de mortalidad materna y la tasa de los abortos que se realizan, porque hay más cuidado y seguimiento a las mujeres".

También la senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR/Cambiemos) señaló que "hoy son muchas las cuestiones de la agenda de género que está abordando el Parlamento" y destacó que "el Presidente, en la apertura de sesiones, señaló temas que serán tratados este año como la paridad salarial o la ampliación de licencias".

"Vamos avanzando aunque falta mucho. Pero el rumbo ya está marcado y no hay vuelta atrás. Hay cosas que ya no se aceptan, se han modificado conductas, patrones, leyes. Las nuevas generaciones sostendrán y ampliarán estos cambios que la lucha de las mujeres ha producido", concluyó.

Anuncios de Macri

El presidente Mauricio Macri ratificó este jueves en un acto por el Día Internacional de la Mujer que enviará al Congreso un proyecto para que se cumpla con el "salario igualitario" entre varones y mujeres, que "establece la ley".

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos", afirmó Macri.

Durante el acto, el jefe de Estado anunció reiteró que se busca "ampliar una serie de licencias, de fertilización asistida, adopción y también por paternidad".

"Una mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos. Necesitamos que este cambio sea parte de este profundo cambio cultural que está viviendo la Argentina", enfatizó el jefe de Estado, rodeado de mujeres, en un evento desde donde quiso acompañar la movilización de esta tarde. Las reacciones que se darán este jueves en las afueras del Congreso son un interrogante.