Cobos propone hacer públicos los planes especiales otorgados por la AFIP

Impuestos

08-03-2018 El exvicepresidente explicó que quiere más información para la ciudadanía y mayor transparencia. “Queremos establecer un nuevo criterio, porque donde existe una excepción no puede haber un secreto fiscal”, sostuvo

El senador nacionalpropuso modificar el artículo 32 de la Ley 11.683 con el fin de establecer un criterio para losque puede otorgar la Elde la Nación explicó que quieren más información para la ciudadanía y mayor transparencia: “Con esta modificación que proponemos queremos establecer un nuevo criterio para que, en los casos donde Administrador Federal de Ingresos Públicos otorgue, los mismosen la página web de la AFIP y en el Boletín Oficial, porque donde existe una excepción no puede ni debe haber”, señala Parlamentario.com El referente del radicalismo consideró que el secreto fiscal “es necesario” para preservar de terceros la información que sobre un contribuyente es depositaria la AFIP , “pero muy distinto es el tratamiento que recibe el contribuyente al acceder a un plan de pagos particular”.En esos casos lo que se necesita es “darlos a conocer comoy no que quedencon el”, señaló, y que, por eso, “cuando los planes de facilidades de pago sean realizados en un caso particular el organismo recaudador tendrá la obligación de publicar dicha resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina por un día dentro de los treinta días de acordado el plan de pagos”. En igual sentido, y en el mismo plazo, la AFIP publicará en su página web la resolución indicando “por período fiscal e impuesto, deuda total, si hay condonación de intereses o suspensión de acciones judiciales, denuncia penal en curso, tasa de interés de financiación aplicada al plan y cantidad de cuotas acordadas”, detalló Cobos. El legislador señaló por último que “elde estos procedimientos ha dado lugar a la intervención de la Justicia, por considerarlo irregular. Entendemos que el Administrador Federal debe mantener lapero esa facultad no debe ser compatible con la existencia del secreto fiscal. Las excepciones a las reglas deben ser públicas y no secretas”.