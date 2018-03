El Galicia se queda con los activos del Finansur, el banco de Cristóbal López

Negocios

08-03-2018 Habrá un depósito de $150 millones que se canalizará a través de Seguros de Depósitos S.A (Sedesa) para solventar parte del proceso de reestructuración. El Finansur será liquidado como entidad tras cinco meses de suspensiones aplicadas por el Central

Finalmente, else quedó con los activos delpor disposición del Banco Central de la Repúbica Argentina () que descartó otras propuestas presentadas para reestructurar las operaciones de la entidad financiera de Cristóbal López.Tras una reunión de su directorio, la entidad rectora del sistema financiero local optó por el plan deque había presentado el Galicia en enero pasado.Lo hizo luego de una resolución dela carto del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 10, para levantar la inhibición general que pesaba sobre los bienes del banco con el objetivo de que sus activos y pasivos pasen a formar parte de otra entidad bancaria. El objetivo delfue permitir que los ahorristas del Finansur no pierdan sus ingresos, algo que en la propuesta del Galicia fue contemplado, al igual que lade la mayor parte del personal del Finansur y de sus nueve sucursales.Con depósitos por $400 millones y créditos por cobrar superiores a los, el Galicia tomará el control operativo del Finansur casi de manera inmediata. Sus ejecutivos se comprometieron a devolver los depósitos a los ex clientes del banco que hasta ahora formaba parte del pool de activos del ex Grupo Indalo. La decisión del Central termina con una serie deque la propia entidad que preside Federico Sturzenegger vino aplicando al Finansur desde el 9 de noviembre del año pasado, cuando no le aceptó a sus administradores un plan deElse repartía entre el rebautizadocon el 78% del capital y la familiacon otro 22%. Con problemas de liquidez y falta de capacidad para generar nuevosde fondos, sus accionistas le habían otorgado a Martín Redrado, un poder para negociar la venta de la institución. Sin embargo, el ex titular del Banco Central no logró tener éxito y para evitar una posiblede hecho, el Central tomó cartas en el asunto, suspendiendo la operatoria del Finansur desde noviembre pasado hasta esta jornada. Un comunicado difundido por el Central en las últimas horas explica que ladel Banco Finansur "persigue el objeto deel interés de sus depositantes y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo de su personal".Agrega que la decisión se funda en lo previsto en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras y contó con la conformidad de la justicia federal. En este sentido, añade que eldel BCRA dispuso aceptar la propuesta formulada por el Banco de Galicia "por considerarla la más eficiente entre las dos recibidas, transfiriendo a esa entidad losy los pasivos privilegiados del". El Central también dispuso que la actividad de Finansur pase a estar a cargo del, incluyendo las operaciones de sus sucursales, la atención a sus clientes y la continuidad laboral de gran parte de su. Como consecuencia del traspaso de las operaciones, revocó la autorización para funcionar alen los términos del artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras. En este sentido, el comunicado del Central explica que a través del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, previsto en la ley 24.485, lacontempla un aporte depor parte de Seguro de Depósitos S.A. (Sedesa). "Los únicosno abarcados en esta solución son aquellos pertenecientes a los accionistas del Banco Finansur y a sus empresas vinculadas", aclara el documento del Central. La decisión dejó fuera de competencia a la oferta presentada por el Comafi a pesar de que, tal como reconoció la propia entidad oficial, se trató de dos propuestas que aseguraban el pago total de los depósitos privilegiados. "Se consideró más adecuada la del Banco depor ofrecer, entre otras ventajas, lade un mayor número de", explica el comunicado. Mediante esta decisión, enmarcada en la imposibilidad legal de seguir extendiendo la suspensión de las operaciones del Banco Finansur , el BCRA aseguró el cobro de la totalidad de sus fondos por parte de los depositantes abarcados.