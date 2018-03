Para Cristina Kirchner, el 8M es un "auténtico proceso de cambio cultural"

Politica

08-03-2018 La expresidenta festejó la movilización. "Ya nada volverá a ser como antes", aseguró. No obstante, evitó definir su postura respecto de la despenalización del aborto: buena parte del arco kirchnerista ya se pronunció a favor de la iniciativa

La senadora del FPV-PJ Cristina Kirchner celebró este jueves el 8M y lo definió como un "proceso de cambio cultural que está construyendo el colectivo feminista", pero evitó definir su postura respecto de la despenalización del aborto, que comenzará a ser debatido en el Congreso.

"Si tuviera que elegir el mayor logro del colectivo feminista en Argentina, es el auténtico proceso de cambio cultural que está construyendo", destacó la expresidenta a través de su cuenta en la red social Twitter.

No obstante, evitó definir su postura respecto de la despenalización del aborto: buena parte del arco kirchnerista ya se pronunció a favor de la iniciativa, aunque la ex mandataria siempre se manifestó en contra y en septiembre pasado había señalado que era "es imposible discutirlo en el Parlamento si la sociedad no lo procesó".

Con el hashtag #8M, la líder del bloque de senadores FPV-PJ vinculó el avance del movimiento feminista con su paso por la Casa Rosada al señalar que "ya nadie criticará a una mujer por decir Presidenta en lugar de Presidente, ni se burlará cuando se dirija a todos y a todas". Y agregó: "Si lo hacen sabremos que son machistas".

"Ya nadie podrá insultar impunemente a una mujer por su condición de tal y ser festejados por los medios de comunicación. Y si lo hacen, sabremos que son machistas", agregó la senadora nacional por Buenos Aires.

En el mismo sentido, continuó: "Ya nadie podrá agraviar a una persona por su decisión de unir su identidad al género. Y si lo hacen sabremos que, además de machistas, son despreciables".

Fernández de Kirchner consideró que "parecen cambios menores, pero no lo son" y afirmó: "El machismo, el patriarcado (este concepto se lo debo a mi hija feminista), es antes que nada una construcción cultural".

Al respecto, la referente del bloque kirchnerista en la Cámara alta evaluó que "de la derrota" del patriarcado "dependen todas las otras victorias: la política, la económica y la social".

"En este segundo Paro Internacional de Mujeres -tercero nacional en Argentina- hay una primera victoria: ya nada volverá a ser como antes", concluyó la ex presidenta.





