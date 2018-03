Trump castiga al acero y al aluminio importados y el Gobierno busca salvar un negocio de más de u$s700 millones

Comex

08-03-2018 El presidente de los Estados Unidos implementó aranceles del 25% al acero extranjero y del 10% al aluminio. Aluar y Techint, las más complicadas

La situación Argentina





"Verdadera agresión"



Te puede interesar Todo listo para que Mercado Libre lance su "modelo Alibaba", la apuesta de Macri para impulsar las exportaciones

El presidente estadounidense, Donald, sancionó este jueves la adopción de, en un gesto que fortalece losa pesar de las advertencias globales. La situación afecta gravemente a la, que actualmente exporta estos metales estratégicos a los EE.UU."Hoy defiendo ladeal aplicar aranceles al acero y el aluminio. Tendremos undey de", dijo el mandatario en la Casa Blanca poco antes de firmar una Proclamación con la medida.Los nuevos aranceles en un plazo de, explicó Trump , y en ese tiempo "veremos quiénes son los que nos tratan de forma justa y quiénes no".El presidente de los EE.UU. apuntó los controvertidos aranceles "por ahora" no se aplicarán a, dos países que renegocian los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Trump dijo que "creo que vamos alcanzar un acuerdo por el TLCAN. Ya lo he dicho por largo tiempo", para añadir que "si tenemos un acuerdo, no habrá aranceles para Canadá y México".En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo, apuntó Trump , "y empezaremos todo de nuevo".Ante el anuncio, elquecon las autoridades correspondientes de los EE.UU. con miras ade esos aranceles para las exportaciones de ambos productos.En juego está unpara la industria nacional: el país exporta hacia Estados Unidos más deenen. Algunas de las empresas afectadas son(principal productora de aluminio ) y elEn esta línea, el Ministerio de Producción y la Cancillería Argentina enviaron el viernes pasado –ante la inminencia del anuncio concretado– notas al titular del Departamento de Comercio, así como al Representante de Comercio norteamericano precisando los motivos por los cualesEntre estos argumentos, se destaca laque tienen las ventas nacionales en el. En efecto, lasrepresentande todas las importaciones que hace EE.UU. en ambos rubros y por lo tanto Argentina no es causante ni contribuye a las distorsiones que afectan a los mercados mundiales y a los EE.UU.Rodeado por obreros metalúrgicos y miembros de su gabinete, Trump dijo que Estados Unidos quiere "que venga. Pero queremos que venga de forma justa. Y queremos que".Laen Estados Unidos ha sido "por prácticas comerciales", apuntó el mandatario, para añadir que se trató de una "contra nuestro país".En la visión de Trump , la masiva importación de acero y aluminio hizo que "lashayan sidopara que se pudran y se cubran de herrumbre. Las comunidades se tornaron pueblos fantasmas. Eso se terminó".De acuerdo con el jefe de Estado, su administración ha estado en contacto con países que "son, y observaremos eso de forma muy cuidadosa".