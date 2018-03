AFIP le retendrá a los anfitriones de Airbnb hasta el 28 por ciento

Impuestos

Tras fuertes reclamos della AFIP establecerá undonde oferentes e intermediarios deberán informar todos los meses las operaciones de alquileres a turistas según una medida que ya se había tomado en respuesta a las entidades com CAT, FEGHRA, AHT, entre otras venían reclamando. Sin embargo el alcance va más allá se retendrá a loshasta un 28% de sus ganancias, señala Infobae. Desde este mes los bancos retienen un importe de lo que lale tranfiere a los anfitriones argentinos. Los bancos comenzaron a hacer esta retención sin previo aviso amparados en una resolución del año 2000, ante las crecientes sumas en concepto de este sistema que tanto amenaza a laEl monto que retienen a los anfitriones es variable de acuerdo a su condición ;están exentos, y los responsables inscritos pagarán tasas de alrededor del 6% y los no inscriptos de hasta 28 por ciento. Esta retención impactará en los anfitriones argentinos ya que sólo pagaban el 3% a Airbnb y ahora se suma esta retención. Además se podría agregar el IVA a las compañías que prestanen el país desde el exterior, además de Airbnb hay varias dentro del sector y éste es un ferviente reclamo que vine haciendo hace tiempo FAEVYT. Estas novedades para la operatoria en Argentina se dan en el marco de días en que, a nivel mundial, se redefinen las políticas sobre cómo opera lade alquileres temporales. "Airbnb es una comunidad de, y una gran mayoría de los anfitriones de Argentina ya se encontraban inscriptos como contribuyentes antes de la aplicación de esta medida - que responde a una resolución vigente desde el año 2000", señaló Martín Waserman, Gerente de Políticas Públicas de Airbnb. "Airbnb se encuentra a disposición de aquellos anfitriones que precisen mayor claridad sobre las retenciones realizadas por los procesadores de pagos locales. Tal como siempre lo hacemos, les sugerimos que consulten con AFIP o unsobre su situación particular", agregó.