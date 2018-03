Espert, lapidario con el gobierno de Macri: "Es el modelito de morondanga de Cristina Kirchner mejorado"

Economía

09-03-2018 "Vamos mal", afirmó el economista liberal contradiciendo la última evaluación pública del propio Presidente. "Este no es el camino porque hay déficit, endeudamiento, atraso cambiario y economía cerrada", explicó y sentenció: "Económicamente, Cambiemos es kirchnerismo de buenos modales"

El economista liberal, José Luisduramente el camino que emprendióMauricio, al que definió como "el. En declaraciones a América TV, Espert sostuvo que en materia económicaporque este no es el camino: el"Estetienea laen cuanto alno tiene nada que ver porque", explicó. Asimismo, Espert sostuvo que "económicamente hablando,o el PRO. Muy elegante, pero es populismo sin dudas. Mantiene el 'Ahora 12', ' Precios Cuidados',", insistió.ningunapara quebrar la Argentina decadente que se haga de un día para el otro. Lo que sí hay que hacer de golpe, y en eso se equivoca Macri , es que para mantener este modelito de morondanga, que es el de Cristina mejorado,a ese modelo , no graduales", opinó. En otro orden agregó: "No tengo dudas de queasí como hubo un relato K."Hay que saber envolver bien un modelo de 70 años que transformó a este país de 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita al numero 53; que hace 30 años que tiene 30% de pobreza; que ya tiene droga como nunca la tuvimos; y donde en las villas hay chicos con ametralladoras", enfatizó. Sin embargo, señaló, "es el modelo que sigue vigente y, aunque no te lo digan, los que tienen el poder lo defienden y en algún lugar la sociedad estúpida lo valida".