Facebook: cómo ver primero las noticias de iProfesional luego del cambio de algoritmo

Tecnología

09-03-2018 La red social prioriza los contenidos de familiares y amigos, pero se puede dar más relevancia a los artículos periodísticos siguiendo este simple tutorial

En la computadora



Con las últimas actualizaciones de su algoritmo cuando el usuario ingresa a la red social. Pero existe un mecanismo para que puedas, mantenerte informado y participar de las discusiones de los temas más importantes de la actualidad. De esta forma, losy no perderte ninguno de nuestros contenidos.En el caso de que ingreses desde la–o elde cualquier otro dispositivo, como el celular o la tablet–, estos son los pasos que hay que seguir: 1) En primer lugar, hay que ingresar en la www.facebook.com/iProfesionalcom . Y, obviamente, pulsarsi todavía no lo has hecho.2) Luego hay que presionar el botóny elegí la opción

En el celular



Si usás la app de Facebook en tu teléfono o la tablet, los pasos son los siguientes: 1) Buscar la página de iProfesional y apretarsi aún no lo hiciste. 2) Presionar el botóny, en el cuadro que se abrirá a continuación tildar la opción